ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко предложил белорусам "жить спокойно или пройти через беду"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко заявил, что хочет, чтобы белорусы знали "все на 100%"
Лукашенко заявил, что хочет, чтобы белорусы знали "все на 100%"
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что людям необходимо донести полную информацию о происходящих в стране процессах. Об этом он 20 октября сказал на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства, сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Говоря о предстоящей в 2024 году избирательной кампании, Лукашенко подчеркнул, что она должна пройти по новым правилам и "не будет легкой". Кроме того, он отметил, что необходимо информировать население "о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах", чтобы они могли "сами осознанно делать выводы и принимать решения".

Лукашенко заявил, что не хочет запугать народ, а наоборот, чтобы они "все знали на 100%". Он сказал, если белорусы "хотят пройти через беду", пускай "берут знамя и идут". Или же он им предлагает "делать то, что он скажет", и тогда люди смогут ходить в душ, в их домах будет тепло и будет "газ, нефть и прочее".

Контекст:

В Беларуси проходит реформа избирательного законодательства, связанная в том числе с принятой на референдуме новой Конституцией страны. Главные изменения связаны с появлением в стране нового органа – Всебелорусского народного собрания, отметило агентство EAdaily.

В 2025-м в Беларуси должны состояться седьмые президентские выборы.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, законодательство, президент, реформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (444376)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (315735)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (230221)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (220825)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (109066)
6
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (90904)
7
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (88018)
8
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84447)
 
 
 
 