Лукашенко предложил белорусам "жить спокойно или пройти через беду"

Говоря о предстоящей в 2024 году избирательной кампании, Лукашенко подчеркнул, что она должна пройти по новым правилам и "не будет легкой". Кроме того, он отметил, что необходимо информировать население "о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах", чтобы они могли "сами осознанно делать выводы и принимать решения".

Лукашенко заявил, что не хочет запугать народ, а наоборот, чтобы они "все знали на 100%". Он сказал, если белорусы "хотят пройти через беду", пускай "берут знамя и идут". Или же он им предлагает "делать то, что он скажет", и тогда люди смогут ходить в душ, в их домах будет тепло и будет "газ, нефть и прочее".