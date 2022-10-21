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Россия вряд ли перебросила большое количество дополнительных войск в Беларусь – британская разведка

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По информации британской разведки, силы Беларуси, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций
По информации британской разведки, силы Беларуси, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций
Фото: EPA

На сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь. Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, которая опубликована 21 октября в Twitter министерства обороны страны.

В разведке отметили, что 14 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в состав новой группы войск РФ и Беларуси войдут 70 тыс. белорусских военнослужащих и до 15 тыс. россиян.

При этом 15 октября власти Беларуси опубликовали видео, на котором показано якобы прибытие российских войск в Беларусь. Однако в британской разведке сомневаются, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь.

"Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине. Белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций", – говорится в сообщении.

Заявление Лукашенко, по мнению британской разведки, вероятно, является попыткой продемонстрировать солидарность РФ и Беларуси, а также убедить Украину перевести свои силы на охрану северной границы.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, война, разведка, война России против Украины, войска, границы, россияне
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