Россия вряд ли перебросила большое количество дополнительных войск в Беларусь – британская разведка

По информации британской разведки, силы Беларуси, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций Фото: EPA

В разведке отметили, что 14 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в состав новой группы войск РФ и Беларуси войдут 70 тыс. белорусских военнослужащих и до 15 тыс. россиян.

При этом 15 октября власти Беларуси опубликовали видео, на котором показано якобы прибытие российских войск в Беларусь. Однако в британской разведке сомневаются, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь.

"Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине. Белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций", – говорится в сообщении.

Заявление Лукашенко, по мнению британской разведки, вероятно, является попыткой продемонстрировать солидарность РФ и Беларуси, а также убедить Украину перевести свои силы на охрану северной границы.