Россия вряд ли перебросила большое количество дополнительных войск в Беларусь – британская разведка

В разведке отметили, что 14 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в состав новой группы войск РФ и Беларуси войдут 70 тыс. белорусских военнослужащих и до 15 тыс. россиян.
При этом 15 октября власти Беларуси опубликовали видео, на котором показано якобы прибытие российских войск в Беларусь. Однако в британской разведке сомневаются, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь.
"Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине. Белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций", – говорится в сообщении.
Заявление Лукашенко, по мнению британской разведки, вероятно, является попыткой продемонстрировать солидарность РФ и Беларуси, а также убедить Украину перевести свои силы на охрану северной границы.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 October 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 21, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/vGVhbKLVkB
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.