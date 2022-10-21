Аналитики ISW считают низкой вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси

Аналитики ISW не согласны с предостережениями Генштаба ВСУ. По их мнению, атака со стороны Беларуси маловероятна в ближайшие месяцы, поскольку российские войска путем наземного наступления не в состоянии даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада.

"Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси делают маневренные боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях исключительно сложными", – говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что автотранспортная и железнодорожная сети Украины имеют достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, поэтому российское вторжение со стороны Беларуси не может серьезно ухудшить украинские логистические линии, не продвинувшись вглубь Украины, как это сделали оккупанты, когда подошли к окрестностям Киева. При этом аналитики отмечают, что тогда российские войска были значительно сильнее, чем сейчас.

Война России против Украины. Главное (обновляется)