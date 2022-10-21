Аналитики ISW считают низкой вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси

Аналитики ISW не согласны с предостережениями Генштаба ВСУ. По их мнению, атака со стороны Беларуси маловероятна в ближайшие месяцы, поскольку российские войска путем наземного наступления не в состоянии даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада.
"Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси делают маневренные боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях исключительно сложными", – говорится в сообщении.
В ISW подчеркнули, что автотранспортная и железнодорожная сети Украины имеют достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, поэтому российское вторжение со стороны Беларуси не может серьезно ухудшить украинские логистические линии, не продвинувшись вглубь Украины, как это сделали оккупанты, когда подошли к окрестностям Киева. При этом аналитики отмечают, что тогда российские войска были значительно сильнее, чем сейчас.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.
21 октября ВСУ записали обращение к белорусскому народу, призвав не выполнять преступные приказы руководства страны. В украинской армии предупредили, что если войска Беларуси поддержит агрессию РФ, Украина нанесет ответный удар по белорусской территории.