ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Литвы призвал усилить санкции против РФ и Беларуси

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Науседа: Мы должны рассмотреть новый пакет санкций против РФ
Науседа: Мы должны рассмотреть новый пакет санкций против РФ
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить санкции против России из-за ее войны против Украины. Об этом он заявил 20 октября по прибытии на заседание Европейского совета в Брюсселе, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наши санкции работают, но они, к сожалению, пока не принесли ожидаемого результата. Поэтому мы должны рассмотреть новый пакет санкций, и Литва выступает за это", – сказал он.

Науседа отметил, что санкции нужно усилить также против Беларуси, так как Россия отправляет войска в эту страну, а также планирует и осуществляет атаки на Украину с белорусской территории.

"Это причина, по которой мы должны ввести санкции против Беларуси", – заявил президент.

Он также заявил о "большом потенциале" в вопросе расширения санкций против РФ, включая ограничения, направленные на "определенные металлы, драгоценные камни", а также персональные ограничения против причастных к военным преступлениям в Украине и аннексии ее территории.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Литва, санкции, война России против Украины, Евросоюз, Гитанас Науседа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (444376)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (315735)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (230221)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (220825)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (109066)
6
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (90904)
7
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (88018)
8
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84447)
 
 
 
 