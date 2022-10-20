Президент Литвы призвал усилить санкции против РФ и Беларуси

"Наши санкции работают, но они, к сожалению, пока не принесли ожидаемого результата. Поэтому мы должны рассмотреть новый пакет санкций, и Литва выступает за это", – сказал он.
Науседа отметил, что санкции нужно усилить также против Беларуси, так как Россия отправляет войска в эту страну, а также планирует и осуществляет атаки на Украину с белорусской территории.
"Это причина, по которой мы должны ввести санкции против Беларуси", – заявил президент.
Он также заявил о "большом потенциале" в вопросе расширения санкций против РФ, включая ограничения, направленные на "определенные металлы, драгоценные камни", а также персональные ограничения против причастных к военным преступлениям в Украине и аннексии ее территории.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.