Президент Литвы призвал усилить санкции против РФ и Беларуси

"Наши санкции работают, но они, к сожалению, пока не принесли ожидаемого результата. Поэтому мы должны рассмотреть новый пакет санкций, и Литва выступает за это", – сказал он.

Науседа отметил, что санкции нужно усилить также против Беларуси, так как Россия отправляет войска в эту страну, а также планирует и осуществляет атаки на Украину с белорусской территории.

"Это причина, по которой мы должны ввести санкции против Беларуси", – заявил президент.

Он также заявил о "большом потенциале" в вопросе расширения санкций против РФ, включая ограничения, направленные на "определенные металлы, драгоценные камни", а также персональные ограничения против причастных к военным преступлениям в Украине и аннексии ее территории.