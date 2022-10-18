ЕС договорился о новых санкциях против России и Беларуси за несколько минут – журналист

Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни Фото: depositphotos.com

"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", – отметил он.

По словам Йозвяка, недавний проект выводов Европейского совета сильнее в отношении санкций против Беларуси.

Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

there seemed to be general consensus among EU for mins yday to move ahead with more sanctions on #Russia (though not on energy) & #Belarus. Recent #EUCO draft conclusions are stronger on Belarus sanctions in this respect. expect this work to be speeded up in coming days. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2022