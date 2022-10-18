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ЕС договорился о новых санкциях против России и Беларуси за несколько минут – журналист

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Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни
Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни
Фото: depositphotos.com

Европейский союз договорился о дальнейших санкциях против России и Беларуси в связи с войной против Украины в течение нескольких минут. Об этом написал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", – отметил он.

По словам Йозвяка, недавний проект выводов Европейского совета сильнее в отношении санкций против Беларуси.

Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12, 5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Европейский союз, Евросоюз, Рикард Йозвяк
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