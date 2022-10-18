ЕС договорился о новых санкциях против России и Беларуси за несколько минут – журналист

"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", – отметил он.
По словам Йозвяка, недавний проект выводов Европейского совета сильнее в отношении санкций против Беларуси.
Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.
there seemed to be general consensus among EU for mins yday to move ahead with more sanctions on #Russia (though not on energy) & #Belarus. Recent #EUCO draft conclusions are stronger on Belarus sanctions in this respect. expect this work to be speeded up in coming days. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2022
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12, 5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.