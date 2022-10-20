Орбан заявил, что будет убеждать лидеров ЕС пересмотреть санкции против РФ

Орбан заявил, что для Венгрии санкции уже являются "почти невыносимым бременем" Фото: EPA

Он заявил, что для венгерской экономики и венгерских семей "провальные санкции в Брюсселе уже являются почти невыносимым бременем".

"Мы будем призывать переосмыслить политику санкций в отношении войны и перевести ее на разумные основания на стартующем завтра саммите ЕС", – заявил он.