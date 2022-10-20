Орбан заявил, что будет убеждать лидеров ЕС пересмотреть санкции против РФ

Он заявил, что для венгерской экономики и венгерских семей "провальные санкции в Брюсселе уже являются почти невыносимым бременем".
"Мы будем призывать переосмыслить политику санкций в отношении войны и перевести ее на разумные основания на стартующем завтра саммите ЕС", – заявил он.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".
Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".