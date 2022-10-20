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Орбан заявил, что будет убеждать лидеров ЕС пересмотреть санкции против РФ

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Орбан заявил, что для Венгрии санкции уже являются "почти невыносимым бременем"
Орбан заявил, что для Венгрии санкции уже являются "почти невыносимым бременем"
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Facebook 19 октября заявил, что на саммите лидеров государств Европейского Союза будет призывать их пересмотреть санкционную политику в отношении России.

Он заявил, что для венгерской экономики и венгерских семей "провальные санкции в Брюсселе уже являются почти невыносимым бременем".

"Мы будем призывать переосмыслить политику санкций в отношении войны и перевести ее на разумные основания на стартующем завтра саммите ЕС", – заявил он.

https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/pfbid02JrZgeUgeYP9VvawKc6HKyW2RFqM3mnsL782BMeBLrHofyLDP2Dhbw9kzXwAfDCX1l

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, Европейский союз, война России против Украины
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