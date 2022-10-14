ГОРДОН
 
 
МИР

"Голос за прекращение огня становится все сильнее". Орбан призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбан считает, что Евросоюз должен пересмотреть санкции против РФ
Орбан считает, что Евросоюз должен пересмотреть санкции против РФ
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал санкции Европейского союза против России. Свое мнение он высказал 14 октября в интервью Kossuth Rádió, сообщила пресс-служба правительства Венгрии.

Орбан заявил: несмотря на то, что многие лидеры говорят о победе Украины в войне, другие, в том числе Венгрия, призывают к прекращению огня. По его мнению, существует "лагерь мира", который считает, что решение нынешнего кризиса можно увидеть путем мирных переговоров.

"Святой Отец говорит о мире. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть уважаемый философ Хабермас, левый, не из нашего политического круга. Но он говорит то же самое, что и мы. Есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем и мирное соглашение после прекращения огня становится все сильнее", – заявил Орбан.

По его словам, это принесло бы "экономическое облегчение". Пока продолжается война и Запад отвечает санкциями, ни инфляция, ни цены на энергоносители не упадут, добавил премьер Венгрии.

Кроме того, санкции ЕС против РФ он назвал "неудачными" и плохо "разработанными". Он добавил, что санкции обычно вводятся теми, "кто занимает доминирующее положение".

омнительно, что в энергетике мы занимаем доминирующее положение, потому что мы – покупатели, а россияне – поставщики", – сказал Орбан.

Он заявил, что инфляция в странах ЕС – из-за санкций и они платят "санкционную надбавку в энергетике из-за провала этих санкций". По его мнению, если Брюссель пересмотрит свою санкционную политику, цены сразу снизятся, в том числе на энергоносители. 

"Если бы бюрократы в Брюсселе были более умными политиками, если бы они действовали более взвешенно, то сегодня инфляция не была бы такой высокой и цены на энергоносители не были бы такими высокими", – отметил Орбан.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010 годах.

Теги: Россия, Украина, инфляция, война, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, переговоры, вторжение, прекращение огня, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (464756)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (284763)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (269857)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (240664)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (164777)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (83686)
7
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (75452)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (56841)
 
 
 
 