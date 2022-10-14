"Голос за прекращение огня становится все сильнее". Орбан призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ

Орбан заявил: несмотря на то, что многие лидеры говорят о победе Украины в войне, другие, в том числе Венгрия, призывают к прекращению огня. По его мнению, существует "лагерь мира", который считает, что решение нынешнего кризиса можно увидеть путем мирных переговоров.

"Святой Отец говорит о мире. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть уважаемый философ Хабермас, левый, не из нашего политического круга. Но он говорит то же самое, что и мы. Есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем и мирное соглашение после прекращения огня становится все сильнее", – заявил Орбан.

По его словам, это принесло бы "экономическое облегчение". Пока продолжается война и Запад отвечает санкциями, ни инфляция, ни цены на энергоносители не упадут, добавил премьер Венгрии.

Кроме того, санкции ЕС против РФ он назвал "неудачными" и плохо "разработанными". Он добавил, что санкции обычно вводятся теми, "кто занимает доминирующее положение".

"Сомнительно, что в энергетике мы занимаем доминирующее положение, потому что мы – покупатели, а россияне – поставщики", – сказал Орбан.

Он заявил, что инфляция в странах ЕС – из-за санкций и они платят "санкционную надбавку в энергетике из-за провала этих санкций". По его мнению, если Брюссель пересмотрит свою санкционную политику, цены сразу снизятся, в том числе на энергоносители.

"Если бы бюрократы в Брюсселе были более умными политиками, если бы они действовали более взвешенно, то сегодня инфляция не была бы такой высокой и цены на энергоносители не были бы такими высокими", – отметил Орбан.