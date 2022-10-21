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Число завербованных РФ на войну против Украины заключенных превысило 20 тыс. человек – правозащитница

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ЧВК "Вагнер" начала вербовку заключенных для войны в Украине в исправительных колониях за Уралом, отметила Романова
ЧВК "Вагнер" начала вербовку заключенных для войны в Украине в исправительных колониях за Уралом, отметила Романова
Фото: depositphotos.com

Число российских заключенных, завербованных для участия в войне против Украины, уже превышает 20 тыс. человек.

Об этом 21 октября рассказала правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, ее цитирует в Telegram "Агентство".

Отмечается, что неделей ранее количество завербованных заключенных оценивалось приблизительно в 15 тыс.

Такое увеличение Романова пояснила началом вербовки ЧВК "Вагнер" в исправительных колониях за Уралом (до этого представители группировки ограничивались европейской частью России), а также вербовкой заключенных в РФ граждан стран СНГ, в частности – Беларуси и Таджикистана.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины.

Бизнесмен из РФ Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер", для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных, говорила 14 сентября Романова.

По данным СМИ, вслед за Пригожиным вербовку заключенных для войны в Украине начало минобороны России.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, СИЗО, правозащитники, заключенные, Таджикистан, война России против Украины, Вагнер, Ольга Романова, ЧВК, колония
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