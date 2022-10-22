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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вербует наемников на Ближнем Востоке для участия в войне против Украины – Генштаб ВСУ

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Мобилизация продолжается в отдаленных регионах РФ, несмотря на официальное объявление ее завершения, сообщил Генштаб ВСУ
Мобилизация продолжается в отдаленных регионах РФ, несмотря на официальное объявление ее завершения, сообщил Генштаб ВСУ
Фото: depositphotos.com

Россия вербует боевиков на войну против Украины в одной из стран Ближнего Востока. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 22 октября.

"Наряду с поиском оружия российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения РФ.

"В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление о ее завершении", – добавили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Ближний Восток, Генштаб ВСУ, мобилизация, наемники, война России против Украины
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