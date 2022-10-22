РФ вербует наемников на Ближнем Востоке для участия в войне против Украины – Генштаб ВСУ

"Наряду с поиском оружия российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения РФ.

"В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление о ее завершении", – добавили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)