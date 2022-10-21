Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учет

Об этом отмечается в карточке законопроекта №6482, опубликованной на сайте Верховной Рады.

7 октября Рада приняла в целом документ о добровольном воинском учете для женщин. 10 октября законопроект подписал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Согласно закону, женщины, имеющие специальность или профессию, приближенную к военно-учетной, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на учет только по собственному желанию. В то же время осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.

Контекст:

В конце 2021 года Министерство обороны Украины издало приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет.

В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.

Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".

7 сентября Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.