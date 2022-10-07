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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада поддержала добровольный военный учет для женщин, но с исключением

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Обязательный учет Рада предусмотрела только для медиков и фармацевтов
Обязательный учет Рада предусмотрела только для медиков и фармацевтов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Верховная Рада Украины 7 октября приняла в целом закон №6482 о добровольном воинском учете для женщин. Об этом народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Закон поддержали 297 депутатов, сообщил Железняк.

В соответствии с положениями закона женщины, имеющие специальность или профессию, приближенную к военно-учетной, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на учет только по собственному желанию.

В то же время в законе осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.

"Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных", – говорится в принятом законе.

Контекст:

В конце 2021 года Министерство обороны Украины издало приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет.

В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.

Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".

7 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, призыв, закон, война России против Украины, партия Голос, Ярослав Железняк
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