Рада поддержала добровольный военный учет для женщин, но с исключением

Обязательный учет Рада предусмотрела только для медиков и фармацевтов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Закон поддержали 297 депутатов, сообщил Железняк.

В соответствии с положениями закона женщины, имеющие специальность или профессию, приближенную к военно-учетной, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на учет только по собственному желанию.

В то же время в законе осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.

"Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных", – говорится в принятом законе.