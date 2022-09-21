Рада проголосовала за добровольный воинский учет для женщин в первом чтении

За принятие соответствующего законопроекта №6482 проголосовали 267 народных избранников.
Железняк уточнил, что изменится в формулировке статьи относительно учета.
"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть поставлены на воинский учет военнообязанных", – сказано в статье.
При этом есть исключение: женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную с медицинской деятельностью, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.
Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре, добавил Железняк.
В конце 2021 года Министерство обороны Украины издало приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет.
В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.
Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".
7 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.