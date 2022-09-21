Рада проголосовала за добровольный воинский учет для женщин в первом чтении

В Раде уточнили, как будут ставить на воинский учет женщин Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

За принятие соответствующего законопроекта №6482 проголосовали 267 народных избранников.

Железняк уточнил, что изменится в формулировке статьи относительно учета.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть поставлены на воинский учет военнообязанных", – сказано в статье.

При этом есть исключение: женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную с медицинской деятельностью, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре, добавил Железняк.