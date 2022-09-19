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В Украине расходы на содержание военных в августе выросли более чем на 40% – Минфин

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С 24 февраля на выплаты военнослужащим направили 375,6 млрд грн
С 24 февраля на выплаты военнослужащим направили 375,6 млрд грн
Фото: depositphotos.com

В августе расходы на содержание украинских военнослужащих по сравнению с июлем выросли на 41,6%, или с 62 млрд грн до 87,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, опубликованные пресс-службой Министерства финансов.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины на выплаты военнослужащим направили 375,6 млрд грн, или 31,3% от всех расходов общего фонда госбюджета (более 1,2 трлн грн).

Расходы на оплату труда с начислениями в августе составили 112,4 млрд грн, или 52,8% расходов, а с начала войны – 499 млрд грн, или 41,6%.

Также с конца февраля на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты было израсходовано еще 149,7 млрд грн, или 12,5% расходов общего фонда госбюджета. В частности, в августе – 14,6 млрд грн, или 6,9%.

Пятая часть (21,7%) всех расходов бюджета, или 257,4 млрд грн (в августе – 43,2 млрд грн), пришлась на социальное обеспечение. Из них:

  • 111,3 млрд грн – трансферт Пенсионного фонда Украины;
  • 78,2 млрд грн – выплаты Минсоцполитики пособий, компенсаций, льгот и жилищных субсидий, а также ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам;
  • 30,4 млрд грн – помощь в рамках программы "єПідтримка".

Еще около 6% пришлось на Нацслужбу здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медобслуживания – 73,9 млрд грн (в августе – 11,7 млрд грн).

На обслуживание госдолга ушло 6,5% от всего бюджета, или 77,5 млрд грн (в августе – 12,3 млрд грн), а на трансферты местным бюджетам – 5,9% от бюджета, или 70,5 млрд грн (в августе – 6,4 млрд грн).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, госбюджет, армия, Министерство финансов, ВСУ, расходы
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