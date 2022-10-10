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Стефанчук подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учет, его направили Зеленскому

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Закон о добровольном воинском учете для женщин направлен президенту
Закон о добровольном воинском учете для женщин направлен президенту
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 10 октября подписал закон о постановке женщин определенных профессий на воинский учет в добровольном порядке. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроект был передан на подпись главе парламента 7 октября. 10 октября он возвращен с подписью Стефанчука и направлен на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому. 

В соответствии с положениями этого закона, женщины, имеющие специальность или профессию, приближенную к военно-учетной, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на учет только по собственному желанию. В то же время осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.

Контекст:

В конце 2021 года Министерство обороны Украины издало приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет.

В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.

Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".

7 сентября Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Верховная Рада Украины 7 октября приняла в целом законопроект №6482 о добровольном воинском учете для женщин.

Теги: Верховная Рада, армия, женщины, Руслан Стефанчук, военная служба
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