Стефанчук подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учет, его направили Зеленскому

Отмечается, что законопроект был передан на подпись главе парламента 7 октября. 10 октября он возвращен с подписью Стефанчука и направлен на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому.
В соответствии с положениями этого закона, женщины, имеющие специальность или профессию, приближенную к военно-учетной, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на учет только по собственному желанию. В то же время осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.
В конце 2021 года Министерство обороны Украины издало приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет.
В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.
Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".
7 сентября Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.
Верховная Рада Украины 7 октября приняла в целом законопроект №6482 о добровольном воинском учете для женщин.