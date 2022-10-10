Стефанчук подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учет, его направили Зеленскому

Отмечается, что законопроект был передан на подпись главе парламента 7 октября. 10 октября он возвращен с подписью Стефанчука и направлен на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому.

В соответствии с положениями этого закона, женщины, имеющие специальность или профессию, приближенную к военно-учетной, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на учет только по собственному желанию. В то же время осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.