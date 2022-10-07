Верховная Рада признала ряд Курильских островов оккупированной Россией территорией Японии

Проект документа был внесен 6 октября, его авторами указаны ряд народных депутатов, в том числе спикер парламента Руслан Стефанчук.

В сессионном зале "за" проект постановления проголосовали 287 нардепов, пишет Zахіd.net.

В тексте обращения сказано, что Рада "заявляет о поддержке позиции Японии относительно ее северных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации; призывает международное сообщество продолжать делать все возможное для договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии".

Также украинский парламент обратился к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), парламентам других стран "о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулирование статуса северных территорий Японии".

В документах уточняется, что речь идет о Курильских островах Хабомаи и Шикотан.