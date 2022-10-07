Верховная Рада признала ряд Курильских островов оккупированной Россией территорией Японии

Проект документа был внесен 6 октября, его авторами указаны ряд народных депутатов, в том числе спикер парламента Руслан Стефанчук.
В сессионном зале "за" проект постановления проголосовали 287 нардепов, пишет Zахіd.net.
В тексте обращения сказано, что Рада "заявляет о поддержке позиции Японии относительно ее северных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации; призывает международное сообщество продолжать делать все возможное для договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии".
Также украинский парламент обратился к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), парламентам других стран "о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулирование статуса северных территорий Японии".
В документах уточняется, что речь идет о Курильских островах Хабомаи и Шикотан.
После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.
В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.
Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировками "ЛНР" и "ДНР". В частности, власти страны решили ввести санкции против "ЛДНР" и заморозить активы ряда граждан РФ.
8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.
22 апреля Япония впервые с 2003 года в своей Синей книге дипломатии указала, что Северные территории (принятое в Японии название для островов Курильской гряды Шикотан, Кунашир и Итуруп, а также архипелага Хабомаи) незаконно оккупированы Россией.