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ПОЛИТИКА

К законопроекту "О медиа" подано более 2300 поправок, Рада сможет принять его не раньше второй половины октября – нардеп Кравчук

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Рада продолжит рассмотрение законопроекта о медиа этой осенью, прогнозируют в профильном комитете
Рада продолжит рассмотрение законопроекта о медиа этой осенью, прогнозируют в профильном комитете
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты подали 2316 поправок к законопроекту "О медиа" (№2693-д). Об этом 23 сентября сообщила замглавы фракции "Слуги народа", замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Подано 2316 поправок. Это пока только сформированная таблица, поэтому у нас еще нет анализа их тематики, то есть каких именно положений законопроекта они касаются больше", – сказала парламентарий.

По ее прогнозам, Рада сможет перейти к рассмотрению законопроекта о медиа во втором чтении не раньше второй половины октября – до середины октября в профильном комитете рассчитывают получить заключение Европейской комиссии о тексте документа.

"Только после этого будем рассматривать на комитете и предлагать законопроект к рассмотрению в зале. Этот документ мы нарабатываем совместно с нашими европейскими партнерами, поэтому их заключение необходимо, чтобы мы понимали, что закон будет соответствовать критериям, описанным в семи пунктах [рекомендаций Еврокомиссии] и определенной директиве. Поэтому рассмотрение законопроекта в зале может быть не раньше, чем во второй половине октября", – уточнила депутат.

Раньше замглавы комитета обращала внимание, что законопроект о медиа должен быть подписан президентом до 1 декабря – до оценки Европейской комиссией выполнения Украиной рекомендаций, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Кравчук отметила, что есть предложения, в частности, о "черных списках" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, и об освещении избирательного процесса в СМИ.

"По поводу освещения избирательного процесса уже появилось заявление нескольких общественных организаций: они призывают не ослаблять ничего ко второму чтению, поскольку это стало большим прогрессом в части Избирательного кодекса", – добавила она.

Соответствующее заявление подписали представители 14 общественных организаций. Подписанты акцентируют на том, что законопроект о медиа в части изменений к Избирательному кодексу среди прочего гарантирует беспрепятственный доступ журналистов на все публичные мероприятия, связанные с выборами, закрепляет определение скрытой предвыборной агитации, предусматривает создание экспертного совета по вопросам предвыборной агитации при Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла его за основу

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины согласно Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привести украинский законопроект о медиа в соответствие со стандартами ЕС.

Теги: Верховная Рада, Еврокомиссия, законодательство, журналисты, парламент, закон, комитет, законопроект, Евросоюз, Евгения Кравчук, законопроект о медиа, медиа
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