Национальный союз журналистов Украины заявил, что закон о медиа может "бросить на Зеленского тень диктатора"

В письме за подписью главы НСЖУ Сергея Томиленко говорится, что большинство онлайн- и печатных СМИ, пытающихся выжить на разрушенном войной медиарынке, этот законопроект не поддерживают. Не учтен ни один пункт из многочисленных критических замечаний от украинских журналистов, экспертов и международных специалистов.
НСЖУ считает ссылку авторов законопроекта на европейскую Директиву об аудиовизуальных медиауслугах неуместной, поскольку выполнению директивы посвящено лишь 10% текста законопроекта.
В союзе обратили внимание, что законопроект в действующей редакции, вопреки европейской практике, наделяет очень широкими полномочиями государственный орган – Национальный совет по телевидению и радиовещанию. В частности, Нацсовет будет регулировать деятельность не только телевидения и радио, а также печатных и онлайн-СМИ, сможет по собственному желанию закрыть любое медиа, выдавать предписания без проведения проверок, выставлять требования к глобальным поисковым системам (таким, как Google) и социальным сетям и т.п.
"При этом Нацсовет на самом деле не может выступать в роли независимого национального регулятора СМИ, поскольку все его члены назначаются государством и ни один – журналистскими организациями", – подчеркивают в НСЖУ.
Союз просит депутатов "помочь остановить наибольшую угрозу свободе слова во времена независимости", учесть предложения НСЖУ при втором чтении.
"Напоминаем, что с первых дней своей предвыборной кампании и пребывания в должности президент Украины Владимир Зеленский неоднократно декларировал, что он возглавляет борьбу свободных людей за свободу. В то же время такое своевольное принятие действующей редакции законопроекта "О медиа" может бросить на него тень диктатора", – говорится в письме.
Предложения о внесении изменений в законопроект изложены на 12 страницах. Общие предложения ко всему документу таковы:
Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.
Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук.
30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.