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ПОЛИТИКА

Национальный союз журналистов Украины заявил, что закон о медиа может "бросить на Зеленского тень диктатора"

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НСЖУ представил нардепам свои предложения по законопроекту "О медиа"
НСЖУ представил нардепам свои предложения по законопроекту "О медиа"
Фото: depositphotos.com

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) направил комитету Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики свои предложения по законопроекту "О медиа", который в нынешней редакции считает "наибольшей угрозой свободе слова во времена независимости". Об этом сообщается на сайте НСЖУ 20 сентября.

В письме за подписью главы НСЖУ Сергея Томиленко говорится, что большинство онлайн- и печатных СМИ, пытающихся выжить на разрушенном войной медиарынке, этот законопроект не поддерживают. Не учтен ни один пункт из многочисленных критических замечаний от украинских журналистов, экспертов и международных специалистов.

НСЖУ считает ссылку авторов законопроекта на европейскую Директиву об аудиовизуальных медиауслугах неуместной, поскольку выполнению директивы посвящено лишь 10% текста законопроекта.

В союзе обратили внимание, что законопроект в действующей редакции, вопреки европейской практике, наделяет очень широкими полномочиями государственный орган – Национальный совет по телевидению и радиовещанию. В частности, Нацсовет будет регулировать деятельность не только телевидения и радио, а также печатных и онлайн-СМИ, сможет по собственному желанию закрыть любое медиа, выдавать предписания без проведения проверок, выставлять требования к глобальным поисковым системам (таким, как Google) и социальным сетям и т.п.

"При этом Нацсовет на самом деле не может выступать в роли независимого национального регулятора СМИ, поскольку все его члены назначаются государством и ни один – журналистскими организациями", – подчеркивают в НСЖУ.

Союз просит депутатов "помочь остановить наибольшую угрозу свободе слова во времена независимости", учесть предложения НСЖУ при втором чтении.

"Напоминаем, что с первых дней своей предвыборной кампании и пребывания в должности президент Украины Владимир Зеленский неоднократно декларировал, что он возглавляет борьбу свободных людей за свободу. В то же время такое своевольное принятие действующей редакции законопроекта "О медиа" может бросить на него тень диктатора", – говорится в письме.

Предложения о внесении изменений в законопроект изложены на 12 страницах. Общие предложения ко всему документу таковы:

  1. Вывести печатные СМИ из сферы регулирования настоящим законом.
  2. Устранить дискриминацию и предусмотреть равенство всех видов СМИ в правовом поле, в частности местных вещателей, являющихся коммунальными предприятиями.
  3. Четко детализировать формы усиления финансово-экономической, социальной и другой государственной поддержки предприятий медиа. Активизировать протекционистскую политику государства по снижению потребительской стоимости информационной продукции.
  4. Предусмотреть законодательно предоставление государственной адресной поддержки региональным субъектам в сфере медиа.
  5. Включить в закон тезисы о государственной поддержке модернизации украинских региональных медиа, социальной защите журналистов и членов их семей.
  6. Нормировать основные понятия из сферы медиа, так как проект либо не полностью раскрывает их сущность, либо вводит новообразования, значение которых не раскрывается.
Контекст:

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

Теги: Верховная Рада, Нацсовет, свобода слова, законодательство, журналисты, закон, законопроект, НСЖУ, Национальный союз журналистов Украины, законопроект о медиа, медиа
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