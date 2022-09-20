Национальный союз журналистов Украины заявил, что закон о медиа может "бросить на Зеленского тень диктатора"

НСЖУ представил нардепам свои предложения по законопроекту "О медиа" Фото: depositphotos.com

В письме за подписью главы НСЖУ Сергея Томиленко говорится, что большинство онлайн- и печатных СМИ, пытающихся выжить на разрушенном войной медиарынке, этот законопроект не поддерживают. Не учтен ни один пункт из многочисленных критических замечаний от украинских журналистов, экспертов и международных специалистов.

НСЖУ считает ссылку авторов законопроекта на европейскую Директиву об аудиовизуальных медиауслугах неуместной, поскольку выполнению директивы посвящено лишь 10% текста законопроекта.

В союзе обратили внимание, что законопроект в действующей редакции, вопреки европейской практике, наделяет очень широкими полномочиями государственный орган – Национальный совет по телевидению и радиовещанию. В частности, Нацсовет будет регулировать деятельность не только телевидения и радио, а также печатных и онлайн-СМИ, сможет по собственному желанию закрыть любое медиа, выдавать предписания без проведения проверок, выставлять требования к глобальным поисковым системам (таким, как Google) и социальным сетям и т.п.

"При этом Нацсовет на самом деле не может выступать в роли независимого национального регулятора СМИ, поскольку все его члены назначаются государством и ни один – журналистскими организациями", – подчеркивают в НСЖУ.

Союз просит депутатов "помочь остановить наибольшую угрозу свободе слова во времена независимости", учесть предложения НСЖУ при втором чтении.

"Напоминаем, что с первых дней своей предвыборной кампании и пребывания в должности президент Украины Владимир Зеленский неоднократно декларировал, что он возглавляет борьбу свободных людей за свободу. В то же время такое своевольное принятие действующей редакции законопроекта "О медиа" может бросить на него тень диктатора", – говорится в письме.

Предложения о внесении изменений в законопроект изложены на 12 страницах. Общие предложения ко всему документу таковы: