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ПОЛИТИКА

Только 10% законопроекта "О медиа" касаются прямых европейских обязательств

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30 августа Верховна Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект "О медиа"
30 августа Верховна Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект "О медиа"
Фото: depositphotos.com

Только 10% законопроекта "О медиа" относятся к прямым европейским обязательствам, которые взяла на себя Украина как страна – кандидат на вступление в Европейский союз. Об этом свидетельствует сравнительно-правовой анализ к проекту Закона Украины "О медиа", который имеется в распоряжении "Українських новин".

В частности, таблица содержит анализ соответствия законопроекту "О медиа" базовой директиве 2010/13/ЕС о координации определенных положений, установленных законами, нормативно-правовыми или административными актами в государствах членах относительно предоставления аудиовизуальных медиауслуг.

Сравнительно-правовой анализ состоит из 422 страниц. Как отмечают "Українські новини", только 10% положений украинского законопроекта "О медиа" касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.

Законопроект требует основательной доработки, заявили в Европейской федерации журналистов 26 июля. Американский Комитет защиты журналистов 29 июля призвал Верховную Раду пересмотреть его.

30 августа Верховна Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект  №2693-д "О медиа".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, евроинтеграция, Европейский союз, законодательство, журналисты, законопроект, Европа, законопроект о медиа
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