Принятый Радой в первом чтении законопроект о медиа является шагом назад от стандартов свободы слова – НСЖУ

"Одобрение в первом чтении законопроекта о медиа – это шаг назад от стандартов свободы слова, к которой мы привыкли в Украине. Разочарован решением парламента", – написал он.

Глава НСЖУ подчеркнул, что у документа, который парламент 233 голосами принял за основу 30 августа, "не было широкого обсуждения с журналистами, экспертами и медийщиками".

"Из того, что мы знаем о новой редакции законопроекта, они лишь на 10% об обязательствах перед ЕС, остальной текст – желание властей получить больше влияния на медиа: выписывать им предписания, штрафы и закрывать. И все это – за деньги налогоплательщиков", – подчеркнул Томиленко.

По словам главы НСЖУ, фактически этот законопроект – о Нацсовете по телевидению и радиовещанию "во всех ипостасях и для всех журналистов во всех медиа".

"Есть ли голоса "за" среди журналистов? Есть. Считанные голоса есть. Но представители реальных онлайн- и печатных СМИ, которые пытаются выжить на разрушенном войной медиарынке, этот закон не поддерживают. А представители теле- и радиокомпаний, которые уже регулируются Нацсоветом, этот закон не критикуют", – объяснил он.

Томиленко заявил, что "Национальный союз журналистов Украины против законопроекта "О медиа" и за выполнение Украиной обязательств перед Европейским союзом". Он подчеркнул, что в законопроекте о медиа "90% – это украинские новации, соответствующую пропорцию зафиксировал сравнительно-правовой анализ, обнародованный правительством".

"В нынешней редакции законопроект о медиа может стать тормозом европейской интеграции вместо того, чтобы стать победой – одним из быстро выполненных наших обязательств, а именно – выполнением директивы Еврокомиссии об аудиовизуальных услугах. Не нужно вводить в заблуждение европейцев и думать, что вы умнее их и они не заметят инструментов цензуры, которые власти пытаются внедрить в законодательство под видом требований ЕС. Атака под фейковым флагом не пройдет. Власти не учли ни одного пункта из многочисленных критических замечаний от украинских журналистов, экспертов и международных специалистов", – отметил он.

Глава НСЖУ считает, что народные депутаты, проголосовав за законопроект, "унизили сотни украинских журналистов из десятков редакций, которые собрали подписи против этого проекта, проигнорировали критические замечания таких влиятельных и уважаемых медийных центров, как американский Комитет защиты журналистов, представителя ОБСЕ по свободе медиа, Европейского союза журналистов, выводы экспертов Совета Европы и десятки заявлений" НСЖУ.

"Нынешние реалии совсем другие, чем в декабре 2019 года, когда была обнародована концепция нового закона "О медиа". Сейчас идет полномасштабное вторжение России в Украину, украинцы объединяются для отпора оккупантам. Каждый закон рассматривается сквозь призму того, не будет ли он отвлекать журналистов от главной задачи: как работать и давать отпор оккупантам. В то же время важно понимать, как сохранить украинские медиа. Главный запрос от всех медиа и каждого журналиста – экономическая выживание", – объяснил он.

Томиленко подчеркнул, что "медиа переживают огромные экономические затруднения, из-за войны критически уменьшился рынок рекламы, население не готово покупать или выписывать медиа".

"Не станет ли принятие законопроекта с правками на 300 страницах поводом выйти из медийного дела части журналистов? Мы требуем направить законопроект о медиа на анализ в Венецианскую комиссию и не принимать никаких решений без выводов этой уважаемой экспертной организации. За все годы независимости вопросы свободы слова были тестом на демократичность для любой украинской власти. Хочу верить, что [президент] Владимир Зеленский, в отличие от предшественников, достойно сдаст этот тест и оставит украинские медиа свободными. Свободу слова в Украине еще никто не побеждал", – заявил он.