Принятый Радой в первом чтении законопроект о медиа является шагом назад от стандартов свободы слова – НСЖУ

"Одобрение в первом чтении законопроекта о медиа – это шаг назад от стандартов свободы слова, к которой мы привыкли в Украине. Разочарован решением парламента", – написал он.
Глава НСЖУ подчеркнул, что у документа, который парламент 233 голосами принял за основу 30 августа, "не было широкого обсуждения с журналистами, экспертами и медийщиками".
"Из того, что мы знаем о новой редакции законопроекта, они лишь на 10% об обязательствах перед ЕС, остальной текст – желание властей получить больше влияния на медиа: выписывать им предписания, штрафы и закрывать. И все это – за деньги налогоплательщиков", – подчеркнул Томиленко.
По словам главы НСЖУ, фактически этот законопроект – о Нацсовете по телевидению и радиовещанию "во всех ипостасях и для всех журналистов во всех медиа".
"Есть ли голоса "за" среди журналистов? Есть. Считанные голоса есть. Но представители реальных онлайн- и печатных СМИ, которые пытаются выжить на разрушенном войной медиарынке, этот закон не поддерживают. А представители теле- и радиокомпаний, которые уже регулируются Нацсоветом, этот закон не критикуют", – объяснил он.
Томиленко заявил, что "Национальный союз журналистов Украины против законопроекта "О медиа" и за выполнение Украиной обязательств перед Европейским союзом". Он подчеркнул, что в законопроекте о медиа "90% – это украинские новации, соответствующую пропорцию зафиксировал сравнительно-правовой анализ, обнародованный правительством".
"В нынешней редакции законопроект о медиа может стать тормозом европейской интеграции вместо того, чтобы стать победой – одним из быстро выполненных наших обязательств, а именно – выполнением директивы Еврокомиссии об аудиовизуальных услугах. Не нужно вводить в заблуждение европейцев и думать, что вы умнее их и они не заметят инструментов цензуры, которые власти пытаются внедрить в законодательство под видом требований ЕС. Атака под фейковым флагом не пройдет. Власти не учли ни одного пункта из многочисленных критических замечаний от украинских журналистов, экспертов и международных специалистов", – отметил он.
Глава НСЖУ считает, что народные депутаты, проголосовав за законопроект, "унизили сотни украинских журналистов из десятков редакций, которые собрали подписи против этого проекта, проигнорировали критические замечания таких влиятельных и уважаемых медийных центров, как американский Комитет защиты журналистов, представителя ОБСЕ по свободе медиа, Европейского союза журналистов, выводы экспертов Совета Европы и десятки заявлений" НСЖУ.
"Нынешние реалии совсем другие, чем в декабре 2019 года, когда была обнародована концепция нового закона "О медиа". Сейчас идет полномасштабное вторжение России в Украину, украинцы объединяются для отпора оккупантам. Каждый закон рассматривается сквозь призму того, не будет ли он отвлекать журналистов от главной задачи: как работать и давать отпор оккупантам. В то же время важно понимать, как сохранить украинские медиа. Главный запрос от всех медиа и каждого журналиста – экономическая выживание", – объяснил он.
Томиленко подчеркнул, что "медиа переживают огромные экономические затруднения, из-за войны критически уменьшился рынок рекламы, население не готово покупать или выписывать медиа".
"Не станет ли принятие законопроекта с правками на 300 страницах поводом выйти из медийного дела части журналистов? Мы требуем направить законопроект о медиа на анализ в Венецианскую комиссию и не принимать никаких решений без выводов этой уважаемой экспертной организации. За все годы независимости вопросы свободы слова были тестом на демократичность для любой украинской власти. Хочу верить, что [президент] Владимир Зеленский, в отличие от предшественников, достойно сдаст этот тест и оставит украинские медиа свободными. Свободу слова в Украине еще никто не побеждал", – заявил он.
Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.
Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.
Законопроект требует основательной доработки, заявили в Европейской федерации журналистов 26 июля. Американский "Комитет защиты журналистов" 29 июля призвал Верховную Раду пересмотреть его.