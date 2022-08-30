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Законопроект "О медиа". Кто поддержал проект в первом чтении

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Законопроект поддержали 233 нардепа
Законопроект поддержали 233 нардепа
Фото: depositphotos.com

Законопроект №2693-д "О медиа" на голосовании 30 августа в первом чтении поддержали 233 нардепа. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Верховной Рады.

Против проголосовал 21 депутат, 14 воздержались, 66 не голосовали.

Голосование по фракциям прошло следующим образом:

  • "Слуга народа" – 179 за, 0 против, 2 воздержались, 38 не голосовали;
  • "Европейская солидарность" – 0 за, 17 против, один воздержался, 0 не голосовали;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 12 за, 0 против или воздержались, семь не голосовали;
  • "Батьківщина" – 6 за, 0 против, 1 воздержался, 7 не голосовали;
  • "Голос" – 0 за, 2 против, 6 воздержались, 3 не голосовали;
  • "За майбутнє" – 7 за, 0 против/воздержались, 5 не голосовали;
  • "Відновлення України" – 12 за, 0 против / воздержались / не голосовали;
  • "Довіра" – 12 за, 0 против/воздержались, 3 не голосовали;
  • внефракционные – 5 за, 2 против, 4 воздержались, 3 не голосовали.
Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.

Законопроект требует основательной доработки, заявили в Европейской федерации журналистов 26 июля. Американский "Комитет защиты журналистов" 29 июля призвал Верховную Раду пересмотреть его.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, ВО Батьківщина, Слуга народа, партия Голос, Европейская солидарность, законопроект о медиа, За майбутнє, Довіра, Платформа за жизнь и мир, Відновлення України
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