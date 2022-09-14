Американский Комитет защиты журналистов призывает Украину отказаться от законопроекта "О медиа"

В комитете считают, что законопроект "О медиа" серьезно угрожает свободе прессы в стране Фото: depositphotos.com

"Законопроект "О медиа" в Украине серьезно угрожает свободе прессы в стране, поскольку ужесточает государственный контроль над информацией в то время, когда граждане больше всего в ней нуждаются", – заявила координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

По ее мнению, украинские законодатели должны отказаться от законопроекта или, по крайней мере, приостановить его рассмотрение в парламенте до тех пор, пока Европейский союз не сможет внести свои рекомендации.

Комитет отмечает, что в случае принятия закон расширит полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию и позволит ему регулировать интернет-издания и печатные СМИ, аннулировать регистрацию и лицензию любого СМИ, блокировать интернет-СМИ без судебного решения и требовать, чтобы платформы социальных сетей и веб-браузеры удалили контент, запрещенный законом.