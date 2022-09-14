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Американский Комитет защиты журналистов призывает Украину отказаться от законопроекта "О медиа"

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В комитете считают, что законопроект "О медиа" серьезно угрожает свободе прессы в стране
В комитете считают, что законопроект "О медиа" серьезно угрожает свободе прессы в стране
Фото: depositphotos.com

Американский Комитет защиты журналистов (CPJ) 13 сентября выступил с заявлением, в котором призвал отменить законопроект "О медиа". Текст заявления опубликован на сайте комитета.

"Законопроект "О медиа" в Украине серьезно угрожает свободе прессы в стране, поскольку ужесточает государственный контроль над информацией в то время, когда граждане больше всего в ней нуждаются", – заявила координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

По ее мнению, украинские законодатели должны отказаться от законопроекта или, по крайней мере, приостановить его рассмотрение в парламенте до тех пор, пока Европейский союз не сможет внести свои рекомендации.

Комитет отмечает, что в случае принятия закон расширит полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию и позволит ему регулировать интернет-издания и печатные СМИ, аннулировать регистрацию и лицензию любого СМИ, блокировать интернет-СМИ без судебного решения и требовать, чтобы платформы социальных сетей и веб-браузеры удалили контент, запрещенный законом.

Контекст:

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. 

30 августа Верховна Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, США, Украина, законодательство, журналисты, законопроект, законопроект о медиа, медиа
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