Законопроект о медиа угрожает внедрением тоталитаризма в медийной сфере – Интернет-ассоциация Украины

Законопроект о медиа включает ряд "контраверсионных и несоответствующих Конституции и международным обязательствам Украины новаций", отметили в ИнАУ Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ), опубликованном 8 сентября на сайте организации.

"Разработчики законопроекта о медиа, принятом в первом чтении 30 августа, декларируют, что предлагаемые ими новации направлены на обеспечение свободы выражения мнений, свободное распространение информации, защиту прав пользователей медиасервисов, стимулирование конкурентной среды, равноправия и независимости медиа. ИнАУ считает, что содержание законопроекта полностью противоречит этим декларациям", – указывается в заявлении.

Так, документ включает ряд "контраверсионных и несоответствующих Конституции и международным обязательствам Украины новаций, которые несут серьезные угрозы не только сфере медиа, но и области электронных коммуникаций", подчеркнули в ИнАУ.

В частности, как отметили в ассоциации, законопроект предлагает:

кардинальное увеличение полномочий Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который, по мнению авторов, должен издавать свои правовые акты без согласования и регистрации, единолично прекращать деятельность медиа, налагать штрафы, а также осуществлять госнадзор и контроль не только в сфере медиа, но и за ее пределами;

внесудебный запрет на распространение медиа, причем не в условиях действия военного положения, ограничение доступа абонентов к информации без решения суда;

предоставление Нацсовету права требовать ограничения доступа к соцсетям и исключения из результатов поисковых систем;

возложение на провайдеров доступа в интернет обязательства ограничения доступа к контенту, которое технически не может быть выполнено, ведь корректное ограничение доступа к веб-сайту возможно только на уровне владельца сайта или хостинга (дата-центра);

дискриминационные подходы к онлайн-медиа по сравнению с другими медиа.

"ИнАУ надеется на здравый смысл парламентариев, которые внесут необходимые изменения при подготовке законопроекта о медиа ко второму чтению и не допустят внедрения в Украине тоталитарных подходов северного соседа", – сказано в заявлении.

В ИнАУ сообщили, что направили письма руководителям профильных парламентских комитетов по предложениям к законопроекту о медиа.