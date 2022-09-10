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Законопроект о медиа угрожает внедрением тоталитаризма в медийной сфере – Интернет-ассоциация Украины

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Законопроект о медиа включает ряд "контраверсионных и несоответствующих Конституции и международным обязательствам Украины новаций", отметили в ИнАУ
Законопроект о медиа включает ряд "контраверсионных и несоответствующих Конституции и международным обязательствам Украины новаций", отметили в ИнАУ
Фото: depositphotos.com

Содержание законопроекта №2693-д "О медиа" несет серьезные риски увеличения цензуры и создает предпосылки для коррупции.

Об этом говорится в заявлении Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ), опубликованном 8 сентября на сайте организации.

"Разработчики законопроекта о медиа, принятом в первом чтении 30 августа, декларируют, что предлагаемые ими новации направлены на обеспечение свободы выражения мнений, свободное распространение информации, защиту прав пользователей медиасервисов, стимулирование конкурентной среды, равноправия и независимости медиа. ИнАУ считает, что содержание законопроекта полностью противоречит этим декларациям", – указывается в заявлении.

Так, документ включает ряд "контраверсионных и несоответствующих Конституции и международным обязательствам Украины новаций, которые несут серьезные угрозы не только сфере медиа, но и области электронных коммуникаций", подчеркнули в ИнАУ.

В частности, как отметили в ассоциации, законопроект предлагает:

  • кардинальное увеличение полномочий Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который, по мнению авторов, должен издавать свои правовые акты без согласования и регистрации, единолично прекращать деятельность медиа, налагать штрафы, а также осуществлять госнадзор и контроль не только в сфере медиа, но и за ее пределами;
  • внесудебный запрет на распространение медиа, причем не в условиях действия военного положения, ограничение доступа абонентов к информации без решения суда;
  • предоставление Нацсовету права требовать ограничения доступа к соцсетям и исключения из результатов поисковых систем;
  • возложение на провайдеров доступа в интернет обязательства ограничения доступа к контенту, которое технически не может быть выполнено, ведь корректное ограничение доступа к веб-сайту возможно только на уровне владельца сайта или хостинга (дата-центра);
  • дискриминационные подходы к онлайн-медиа по сравнению с другими медиа.

"ИнАУ надеется на здравый смысл парламентариев, которые внесут необходимые изменения при подготовке законопроекта о медиа ко второму чтению и не допустят внедрения в Украине тоталитарных подходов северного соседа", – сказано в заявлении.

В ИнАУ сообщили, что направили письма руководителям профильных парламентских комитетов по предложениям к законопроекту о медиа.

Контекст:

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.

Законопроект требует основательной доработки, заявили в Европейской федерации журналистов 26 июля. Американский Комитет защиты журналистов 28 июля призвал Верховную Раду пересмотреть его.

30 августа Верховна Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

Теги: Верховная Рада, СМИ, интернет, Украина, цензура, Нацсовет, угрозы, тоталитаризм, соцсети, законопроект, Европа, документы, провайдер, законопроект о медиа
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