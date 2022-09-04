В Комитете защиты журналистов отреагировали на принятие Радой в первом чтении законопроекта о медиа

Комитет защиты журналистов критиковал законопроект о медиа и призывал пересмотреть его. Рада не прислушалась к призыву Фото: depositphotos.com

Об этом уже после голосования в Верховной Раде за этот законопроект 31 августа напомнили в Twitter программы CPJ по Европе и Центральной Азии.

"CPJ ранее критиковал законодательство, которое угрожает предоставить чрезмерные полномочия украинскому регулятору телерадиовещания над онлайн- и печатными СМИ", – отметили авторы твита.

“A revision of Ukraine’s outdated media legislation is necessary if the country wants to meet European Union standards, but legislators must not use such reforms as a pretext to expand government control over information,” - @cmdelasernahttps://t.co/5tu5WVzwFV — CPJ Europe and Central Asia (@CPJ_Eurasia) August 30, 2022

В CPJ напомнили также о заявлении программного директора организации Карлоса Мартинеса – он сказал, что пересмотр устаревшего законодательства Украины о СМИ необходим, но желание страны соответствовать стандартам ЕС не должно использоваться как предлог для расширения государственного контроля над информацией. Мартинес призывал украинских законодателей разработать законопроект, который соответствовал бы директивам ЕС, включающим строгие гарантии свободы прессы.

Сообщение CPJ и Мартинеса об обеспокоенности по поводу законопроекта было обнародовано 28 июля. Аналогичное заявление 26 июля сделала Европейская федерация журналистов.

Однако Рада рассмотрела законопроект и приняла его в первом чтении 30 августа. Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.