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В Комитете защиты журналистов отреагировали на принятие Радой в первом чтении законопроекта о медиа

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Комитет защиты журналистов критиковал законопроект о медиа и призывал пересмотреть его. Рада не прислушалась к призыву
Комитет защиты журналистов критиковал законопроект о медиа и призывал пересмотреть его. Рада не прислушалась к призыву
Фото: depositphotos.com

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) еще в июле, более чем за месяц до рассмотрения Верховной Радой законопроекта о медиа в первом чтении, призывала пересмотреть текст этой инициативы из-за угрозы свободе слова в Украине.

Об этом уже после голосования в Верховной Раде за этот законопроект 31 августа напомнили в Twitter программы CPJ по Европе и Центральной Азии.

"CPJ ранее критиковал законодательство, которое угрожает предоставить чрезмерные полномочия украинскому регулятору телерадиовещания над онлайн- и печатными СМИ", – отметили авторы твита.

В CPJ напомнили также о заявлении программного директора организации Карлоса Мартинеса – он сказал, что пересмотр устаревшего законодательства Украины о СМИ необходим, но желание страны соответствовать стандартам ЕС не должно использоваться как предлог для расширения государственного контроля над информацией. Мартинес призывал украинских законодателей разработать законопроект, который соответствовал бы директивам ЕС, включающим строгие гарантии свободы прессы.

Сообщение CPJ и Мартинеса об обеспокоенности по поводу законопроекта было обнародовано 28 июля. Аналогичное заявление 26 июля сделала Европейская федерация журналистов.

Однако Рада рассмотрела законопроект и приняла его в первом чтении 30 августа. Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Комитет защиты журналистов, законодательство, журналисты, законопроект, законопроект о медиа
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