ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости привести в соответствие со стандартами ЕС украинский законопроект о медиа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фон дер Ляйен: Будьте уверены, что соблюдение этих рекомендаций будет учтено при оценке соответствия медиа-законодательства в процессе подготовки к вступлению
Фон дер Ляйен: Будьте уверены, что соблюдение этих рекомендаций будет учтено при оценке соответствия медиа-законодательства в процессе подготовки к вступлению
Фото: ЕРА

Украинское законодательство о медиа не должно сворачивать свободу слова, разрабатывать его нужно при участии представителей СМИ. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ответе на письмо главы Европейской федерации журналистов Майе Север, сообщает Telegram-канал Национального союза журналистов Украины.

Север передала НСЖУ письмо фон дер Ляйен. Также письмо опубликовало агентство "Українські новини"

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС придает "наибольшее значение свободе слова, независимости СМИ и безопасности журналистов" и что это отображается в поддержке Евросоюзом украинских независимых СМИ.

По ее словам, законопроект №2693-д о медиа, принятый Верховной Радой в первом чтении, нужно привести в соответствие с законодательством и стандартами ЕС.

"Будьте уверены, что соблюдение этих рекомендаций будет учтено при оценке соответствия медиа-законодательства в процессе подготовки к вступлению. В наших тесных контактах с украинскими властями мы и дальше подчеркиваем, что уровень согласования должен быть приоритетом, а также о том, что следует по-прежнему консультироваться с гражданским обществом и медиа-организациями", – добавила она. 

Север назвала положительным тот факт, что президент Еврокомиссии ответила на журналистское обращение. 

"Важным тезисом является то, что украинский медиа-закон должен быть приведен в соответствие с законодательством и стандартами ЕС и что нужно консультироваться с гражданским обществом и медиа-организациями", – подчеркнула она.  

Контекст:

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Еврокомиссия, свобода слова, журналисты, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, законопроект о медиа, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (256540)
2
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (142476)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (116520)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (107322)
5
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (107301)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (68014)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54636)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (23990)
 
 
 
 