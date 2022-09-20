Глава Еврокомиссии заявила о необходимости привести в соответствие со стандартами ЕС украинский законопроект о медиа

Фон дер Ляйен: Будьте уверены, что соблюдение этих рекомендаций будет учтено при оценке соответствия медиа-законодательства в процессе подготовки к вступлению Фото: ЕРА

Север передала НСЖУ письмо фон дер Ляйен. Также письмо опубликовало агентство "Українські новини".

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС придает "наибольшее значение свободе слова, независимости СМИ и безопасности журналистов" и что это отображается в поддержке Евросоюзом украинских независимых СМИ.

По ее словам, законопроект №2693-д о медиа, принятый Верховной Радой в первом чтении, нужно привести в соответствие с законодательством и стандартами ЕС.

"Будьте уверены, что соблюдение этих рекомендаций будет учтено при оценке соответствия медиа-законодательства в процессе подготовки к вступлению. В наших тесных контактах с украинскими властями мы и дальше подчеркиваем, что уровень согласования должен быть приоритетом, а также о том, что следует по-прежнему консультироваться с гражданским обществом и медиа-организациями", – добавила она.

Север назвала положительным тот факт, что президент Еврокомиссии ответила на журналистское обращение.

"Важным тезисом является то, что украинский медиа-закон должен быть приведен в соответствие с законодательством и стандартами ЕС и что нужно консультироваться с гражданским обществом и медиа-организациями", – подчеркнула она.