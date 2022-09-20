Глава Еврокомиссии заявила о необходимости привести в соответствие со стандартами ЕС украинский законопроект о медиа

Север передала НСЖУ письмо фон дер Ляйен. Также письмо опубликовало агентство "Українські новини".
Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС придает "наибольшее значение свободе слова, независимости СМИ и безопасности журналистов" и что это отображается в поддержке Евросоюзом украинских независимых СМИ.
По ее словам, законопроект №2693-д о медиа, принятый Верховной Радой в первом чтении, нужно привести в соответствие с законодательством и стандартами ЕС.
"Будьте уверены, что соблюдение этих рекомендаций будет учтено при оценке соответствия медиа-законодательства в процессе подготовки к вступлению. В наших тесных контактах с украинскими властями мы и дальше подчеркиваем, что уровень согласования должен быть приоритетом, а также о том, что следует по-прежнему консультироваться с гражданским обществом и медиа-организациями", – добавила она.
Север назвала положительным тот факт, что президент Еврокомиссии ответила на журналистское обращение.
"Важным тезисом является то, что украинский медиа-закон должен быть приведен в соответствие с законодательством и стандартами ЕС и что нужно консультироваться с гражданским обществом и медиа-организациями", – подчеркнула она.
Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.
Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук.
30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.