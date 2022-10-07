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ПОЛИТИКА

Верховная Рада уволила депутатов запрещенной ОПЗЖ Рабиновича, Кузьмина и Васильковского из комитетов

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Несколько членов фракции ОПЗЖ лишены должностей
Несколько членов фракции ОПЗЖ лишены должностей
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины внесла изменения в состав парламентских комитетов. в том числе – отозвала с должностей 35 народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), об этом 6 октября в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, постановление №8101 поддержали 228 народных депутатов.

"Рада осуществила изменения в комитетах в отношении 35 народных депутатов. В том числе увеличила предельное количество депутатов в одном комитете – до 38. Особенно "перетасовали" депутатов экс-ОПЗЖ. Также ВРУ приняла решение отозвать из комитетов Вадима Рабиновича, Рената Кузьмина, Игоря Васильковского", – написал парламентарий.

21 июля нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко обнародовал копию указа президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля о прекращении гражданства Украины ряду лиц, в том числе бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Корбану, а также депутатам Рабиновичу и Васильковскому. 5 октября Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Кузьмину о подозрении в государственной измене.

Контекст:

19 марта Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".

Теги: Верховная Рада, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, партия Голос, ОПЗЖ, Ярослав Железняк, Игорь Васильковский
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