Верховная Рада уволила депутатов запрещенной ОПЗЖ Рабиновича, Кузьмина и Васильковского из комитетов

По его словам, постановление №8101 поддержали 228 народных депутатов.

"Рада осуществила изменения в комитетах в отношении 35 народных депутатов. В том числе увеличила предельное количество депутатов в одном комитете – до 38. Особенно "перетасовали" депутатов экс-ОПЗЖ. Также ВРУ приняла решение отозвать из комитетов Вадима Рабиновича, Рената Кузьмина, Игоря Васильковского", – написал парламентарий.

21 июля нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко обнародовал копию указа президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля о прекращении гражданства Украины ряду лиц, в том числе бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Корбану, а также депутатам Рабиновичу и Васильковскому. 5 октября Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Кузьмину о подозрении в государственной измене.