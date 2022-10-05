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Нардепу Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене

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ГБР ищет Кузьмина
ГБР ищет Кузьмина
Фото: Ренат Кузьмин / Telegram

Депутату Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом пресс-служба ГБР проинформировала в Facebook 5 октября.

Подозрение предъявил и.о. генпрокурора (генпрокурор Андрей Костин, согласно сообщению Офиса генпрокурора, находится во Франции с рабочим визитом). 

"В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы во вред Украине. В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Целью было формирование в обществе антиукраинских настроений и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", – заявили в бюро. 

Где сейчас находится Кузьмин, следствие еще не установило. Сотрудники ГБР занимаются этим, в частности провели более 10 обысков по местам его возможного нахождения, сообщили в бюро. 

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/videos/1158987918332243/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ренат Кузьмин, госизмена, подозрение, обыски, ГБР
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