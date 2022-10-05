Нардепу Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене

Подозрение предъявил и.о. генпрокурора (генпрокурор Андрей Костин, согласно сообщению Офиса генпрокурора, находится во Франции с рабочим визитом).

"В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы во вред Украине. В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Целью было формирование в обществе антиукраинских настроений и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", – заявили в бюро.

Где сейчас находится Кузьмин, следствие еще не установило. Сотрудники ГБР занимаются этим, в частности провели более 10 обысков по местам его возможного нахождения, сообщили в бюро.