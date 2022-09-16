Нардепу Деркачу сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении

По информации САП, поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили его в розыск. Действия лица квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.
"Следствие установило, что действующий народный депутат за 2019–2022 годы получил по меньшей мере $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины. Деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности народного депутата, его связях с представителями РФ и коллаборантами. Расследование продолжается.
Деркач был депутатом Верховной Рады III–IX созывов (в частности, в 2007-м и 2012 годах избирался от Партии регионов).
В мае, июне, июле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.
В июне 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что Деркач был завербован российской разведкой в 2016 году. Сейчас его местонахождение неизвестно.
О проведении обысков в помещениях, связанных с Деркачем, СБУ и НАБУ сообщили 27 июля. Правоохранители тогда заявили, что "обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами".