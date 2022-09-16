Нардепу Деркачу сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении

По информации САП, поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили его в розыск. Действия лица квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

"Следствие установило, что действующий народный депутат за 2019–2022 годы получил по меньшей мере $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины. Деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности народного депутата, его связях с представителями РФ и коллаборантами. Расследование продолжается.