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НАБУ изъяло у нардепа Деркача ручку с камерой и микрофоном. Следствие считает, что он мог использовать ее для негласного сбора данных

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При обыске у Андрея Деркача нашли "шпионскую" ручку
При обыске у Андрея Деркача нашли "шпионскую" ручку
Фото: wikipedia.org

Национальное антикоррупционное бюро Украины во время обысков в квартире и приемной беглого народного депутата Андрея Деркача, который, по данным СБУ, был завербован российской разведкой, изъяло чернильную ручку со скрытым микрофоном и видеокамерой. Об этом говорится в определении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 23 августа по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на арест имущества подозреваемого.

Суд, в частности, решил оставить жалобу без рассмотрения, а решение следственного судьи об аресте имущества без изменений.

Таким образом, арест остается наложен в том числе на чернильную ручку со скрытым микрофоном и видеокамерой. По мнению следствия, Деркач мог использовать ее для скрытого сбора информации, которую мог передавать спецслужбам РФ. Ознакомиться с содержимым, записанным с помощью этого устройства, пока не удалось – ручка не заряжается и не определяется как физическое устройство на рабочем компьютере специалиста, сказано в документе.

Также в ходе обысков изъяли три мобильных телефона iPhone (смартфоны защищены паролями, поэтому с их содержимым следствию тоже не удалось ознакомиться), а также копию письма пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области от 16 сентября 2020 года. Детали этого письма в определении суда не раскрываются, уточняется только, что речь в нем идет о Деркаче.

Контекст:

Деркач был депутатом Верховной Рады III–IX созывов (в частности, в 2007-м и 2012 годах избирался от Партии регионов).

В мае, июне, июле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.

В июне 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что Деркач был завербован российской разведкой в 2016 году. Сейчас его местонахождение неизвестно.

О проведении обысков в помещениях, связанных с Деркачем, СБУ и НАБУ сообщили 27 июля. Правоохранители тогда заявили, что "обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами".

Теги: Украина, обыск, Андрей Деркач, детективы, НАБУ, нардеп
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