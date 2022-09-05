НАБУ изъяло у нардепа Деркача ручку с камерой и микрофоном. Следствие считает, что он мог использовать ее для негласного сбора данных

Суд, в частности, решил оставить жалобу без рассмотрения, а решение следственного судьи об аресте имущества без изменений.

Таким образом, арест остается наложен в том числе на чернильную ручку со скрытым микрофоном и видеокамерой. По мнению следствия, Деркач мог использовать ее для скрытого сбора информации, которую мог передавать спецслужбам РФ. Ознакомиться с содержимым, записанным с помощью этого устройства, пока не удалось – ручка не заряжается и не определяется как физическое устройство на рабочем компьютере специалиста, сказано в документе.

Также в ходе обысков изъяли три мобильных телефона iPhone (смартфоны защищены паролями, поэтому с их содержимым следствию тоже не удалось ознакомиться), а также копию письма пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области от 16 сентября 2020 года. Детали этого письма в определении суда не раскрываются, уточняется только, что речь в нем идет о Деркаче.