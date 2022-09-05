НАБУ изъяло у нардепа Деркача ручку с камерой и микрофоном. Следствие считает, что он мог использовать ее для негласного сбора данных

Суд, в частности, решил оставить жалобу без рассмотрения, а решение следственного судьи об аресте имущества без изменений.
Таким образом, арест остается наложен в том числе на чернильную ручку со скрытым микрофоном и видеокамерой. По мнению следствия, Деркач мог использовать ее для скрытого сбора информации, которую мог передавать спецслужбам РФ. Ознакомиться с содержимым, записанным с помощью этого устройства, пока не удалось – ручка не заряжается и не определяется как физическое устройство на рабочем компьютере специалиста, сказано в документе.
Также в ходе обысков изъяли три мобильных телефона iPhone (смартфоны защищены паролями, поэтому с их содержимым следствию тоже не удалось ознакомиться), а также копию письма пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области от 16 сентября 2020 года. Детали этого письма в определении суда не раскрываются, уточняется только, что речь в нем идет о Деркаче.
Деркач был депутатом Верховной Рады III–IX созывов (в частности, в 2007-м и 2012 годах избирался от Партии регионов).
В мае, июне, июле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.
В июне 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что Деркач был завербован российской разведкой в 2016 году. Сейчас его местонахождение неизвестно.
О проведении обысков в помещениях, связанных с Деркачем, СБУ и НАБУ сообщили 27 июля. Правоохранители тогда заявили, что "обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами".