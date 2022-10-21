За месяц в Украине погибло минимум 26 мобилизованных россиян, еще 30 – еще до участия в войне – СМИ

Издание отмечает, что это недобор, так как изначально планировали призвать около 300 тыс. человек.

"Поэтому и происходили облавы в Москве и Санкт-Петербурге, когда мужчинам пытались вручать повестки у метро, в хостелах и пунктах помощи бездомным", – объяснили журналисты.

Они обращают внимание, что власти РФ обещали соотечественникам, что в зону боевых действий их отправят после подготовки, но "спустя месяц оказалось, что мобилизованных бросают на фронт практически без" нее. По свидетельству мобилизованных, в частности из воинской части в Ленинградской области отправляли на фронт пять дней спустя.

"В первый месяц мобилизации на фронте погибло как минимум 26 мобилизованных из разных регионов – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии", – подсчитали "Важные истории" публичные сообщения о гибели мобилизованных.

Еще 30 человек, по их данным, погибли, "не доехав до фронта, в сборных пунктах и воинских частях, по самым разным причинам – от суицида до приступов, связанных с проблемами со здоровьем". Самым массовым таким случаем стал расстрел в воинской части в Белгородской области России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)