За месяц в Украине погибло минимум 26 мобилизованных россиян, еще 30 – еще до участия в войне – СМИ

Издание отмечает, что это недобор, так как изначально планировали призвать около 300 тыс. человек.
"Поэтому и происходили облавы в Москве и Санкт-Петербурге, когда мужчинам пытались вручать повестки у метро, в хостелах и пунктах помощи бездомным", – объяснили журналисты.
Они обращают внимание, что власти РФ обещали соотечественникам, что в зону боевых действий их отправят после подготовки, но "спустя месяц оказалось, что мобилизованных бросают на фронт практически без" нее. По свидетельству мобилизованных, в частности из воинской части в Ленинградской области отправляли на фронт пять дней спустя.
"В первый месяц мобилизации на фронте погибло как минимум 26 мобилизованных из разных регионов – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии", – подсчитали "Важные истории" публичные сообщения о гибели мобилизованных.
Еще 30 человек, по их данным, погибли, "не доехав до фронта, в сборных пунктах и воинских частях, по самым разным причинам – от суицида до приступов, связанных с проблемами со здоровьем". Самым массовым таким случаем стал расстрел в воинской части в Белгородской области России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.