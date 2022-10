В Москве и Петербурге полиция и военкоматы устроили облавы на мобилизованных. Забирали даже бездомных

Первую известную в России крупную облаву сотрудники столичных военкоматов устроили 9 октября, рассказал "Медузе" Григорий Свердлин – руководитель службы помощи "Идите лесом!", которая оказывает поддержку россиянам, бегущим от мобилизации.

Целью этой облавы стали бездомные. Сотрудники полиции пришли в пункт обогрева для бездомных и задержали несколько десятков человек. Позже "Идите лесом!" стало известно, что мужчин старше 50 лет отпустили, а всех остальных увезли в неизвестном направлении. Свердлин предполагает, что все они уже в учебном центре и вскоре отправятся в Украину.

10 октября двое полицейских и двое оперативников в штатском пришли на репетиционные базы Red Gates и Under The Ground в Москве, сообщало издание The Village. Они стали интересоваться документами мужчин, находившихся в помещениях, и вручили повестки нескольким музыкантам. Как стало известно "Медузе", один из них на следующий же день уехал из России.

На эти базы полицейские вернулись 11 октября, забрали 10 человек и отправили их на резервный сборный пункт. Администратор фотостудии Игорь, которого среди других мобилизованных доставили на сборный пункт, отказался брать повестку, и спустя несколько часов уговоров и угроз сотрудники военкомата решили отпустить его.

12 октября полицейские пришли в общежитие, где живут преимущественно монтажники и электрики, приезжающие работать в Москву вахтовым методом. Около 40 вахтовиков забрали в мобилизационный пункт, где раздали повестки и угрожали тюрьмой за отказ их подписывать и идти на войну. Большинство задержанных в результате облавы уже не вернулись в общежитие. Избежать повестки удалось только троим – благодаря помощи правозащитников. Аналогичная облава происходила в тот же день в одном из коммерческих общежитий для рабочих и студентов.

В комментарии "Радио Свобода" один из задержанных в хостеле на севере Москвы по имени Денис рассказал, что вахтовиков начали забирать примерно в 4.00. Задержанным ничего не объясняли, забрали паспорта и увезли на призывные пункты в театр и в кинотеатр, где удерживали несколько часов. Брать повестку он отказался, говорит, что смог уйти из центра по мобилизации только благодаря правозащитникам, которые скинули инструкцию, как себя вести и что отвечать на вопросы военных.

14 октября полицейские и неизвестные люди в гражданском заблокировали для мужчин, отказывающихся брать повестки, выход из парадной жилого дома в Петербурге, сообщило издание ASTRA.

В тот же день власти Санкт-Петербурга заявили, что "вручение некоторым жителям Калининского района повесток на выходе из дома вызвано необходимостью оповестить о своевременной явке в военкомат".

Ранним утром 14 октября в Невском районе города проходила другая облава, сообщала "Фонтанка". К жилым комплексам на улице Ворошилова подъехало несколько полицейских автобусов и машин ДПС. Сотрудники полиции стали дежурить у подъездов, уточняя адрес прописки у всех проходящих мимо мужчин. Тех, кто был зарегистрирован по другому адресу, отпускали, другим выдавали повестки.