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В Москве и Петербурге полиция и военкоматы устроили облавы на мобилизованных. Забирали даже бездомных

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Несколько дней в Москве и Питере продолжались облавы в рамках мобилизации
Несколько дней в Москве и Питере продолжались облавы в рамках мобилизации
Фото: grigorysverdlin / Instagram

Начиная с 9 октября в Москве и Санкт-Петербурге полиция и военкоматы провели серию облав на мобилизованных. Об этом 14 октября написала "Медуза".

Первую известную в России крупную облаву сотрудники столичных военкоматов устроили 9 октября, рассказал "Медузе" Григорий Свердлин – руководитель службы помощи "Идите лесом!", которая оказывает поддержку россиянам, бегущим от мобилизации.

Целью этой облавы стали бездомные. Сотрудники полиции пришли в пункт обогрева для бездомных и задержали несколько десятков человек. Позже "Идите лесом!" стало известно, что мужчин старше 50 лет отпустили, а всех остальных увезли в неизвестном направлении. Свердлин предполагает, что все они уже в учебном центре и вскоре отправятся в Украину.

10 октября двое полицейских и двое оперативников в штатском пришли на репетиционные базы Red Gates и Under The Ground в Москве, сообщало издание The Village. Они стали интересоваться документами мужчин, находившихся в помещениях, и вручили повестки нескольким музыкантам. Как стало известно "Медузе", один из них на следующий же день уехал из России.

На эти базы полицейские вернулись 11 октября, забрали 10 человек и отправили их на резервный сборный пункт. Администратор фотостудии Игорь, которого среди других мобилизованных доставили на сборный пункт, отказался брать повестку, и спустя несколько часов уговоров и угроз сотрудники военкомата решили отпустить его.

12 октября полицейские пришли в общежитие, где живут преимущественно монтажники и электрики, приезжающие работать в Москву вахтовым методом. Около 40 вахтовиков забрали в мобилизационный пункт, где раздали повестки и угрожали тюрьмой за отказ их подписывать и идти на войну. Большинство задержанных в результате облавы уже не вернулись в общежитие. Избежать повестки удалось только троим – благодаря помощи правозащитников. Аналогичная облава происходила в тот же день в одном из коммерческих общежитий для рабочих и студентов.

В комментарии "Радио Свобода" один из задержанных в хостеле на севере Москвы по имени Денис рассказал, что вахтовиков начали забирать примерно в 4.00. Задержанным ничего не объясняли, забрали паспорта и увезли на призывные пункты в театр и в кинотеатр, где удерживали несколько часов. Брать повестку он отказался, говорит, что смог уйти из центра по мобилизации только благодаря правозащитникам, которые скинули инструкцию, как себя вести и что отвечать на вопросы военных.

14 октября полицейские и неизвестные люди в гражданском заблокировали для мужчин, отказывающихся брать повестки, выход из парадной жилого дома в Петербурге, сообщило издание ASTRA.

В тот же день власти Санкт-Петербурга заявили, что "вручение некоторым жителям Калининского района повесток на выходе из дома вызвано необходимостью оповестить о своевременной явке в военкомат".

Ранним утром 14 октября в Невском районе города проходила другая облава, сообщала "Фонтанка". К жилым комплексам на улице Ворошилова подъехало несколько полицейских автобусов и машин ДПС. Сотрудники полиции стали дежурить у подъездов, уточняя адрес прописки у всех проходящих мимо мужчин. Тех, кто был зарегистрирован по другому адресу, отпускали, другим выдавали повестки.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отметил, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.

14 октября Путин заявил, что мобилизация в стране завершится в течение двух недель. По его словам, сейчас мобилизованы 222 тыс. человек, из них 33 тыс. находятся в подразделениях, 16 тыс. уже выполняют боевые задачи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, армия, война, Москва, Санкт-Петербург, мобилизация, война России против Украины
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