"Сидят по домам, плачут и ждут". Родственница оккупанта пожаловалась на мобилизацию – перехват ГУР

Женщина рассказывает российскому военному о том, что преимущественно мобилизуют мужчин из небольших городов и деревень.

"Самая большая мобилизация – это Курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. Из Москвы 50 человек уехало, а сегодня из маленькой Россоши — 300 человек одним днем забрали. Ольховатка, Криничное, короче, из деревень забирают. Потому что Москва сейчас поднимет сразу забастовку, выйдут на Красную площадь, а мы молчим, потому что маленький провинциальный городок", – сказала она.

Оккупант посоветовал уезжать из приграничных городов, но женщина ответила, что губернатор Воронежской области подписал приказ о том, что нельзя покидать место проживания.

"Все невыездные, нельзя выезжать. Ни из области, ни из города, где приписан. Из Россоши в деревню нельзя, из деревни в Россошь нельзя, везде пограничники стоят. А за бегство от мобилизации – от трех до 15 лет... Поэтому все сидят по домам, позакрывались, плачут и ждут. И главное, что только приграничные территории. Питер вообще не трогают, Москву не трогают, а мы тут как эти, блин, никому не нужные, можно и пожертвовать", – жалуется она.