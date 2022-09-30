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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сидят по домам, плачут и ждут". Родственница оккупанта пожаловалась на мобилизацию – перехват ГУР

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В РФ мобилизуют в первую очередь мужчин из провинции, рассказывают россияне
В РФ мобилизуют в первую очередь мужчин из провинции, рассказывают россияне
Фото: EPA

Жители России, которые живут в приграничных с Украиной регионах, жалуются на большое количество мобилизованных. Об этом свидетельствует перехват разговора российского оккупанта с родственницей, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook 30 сентября.

Женщина рассказывает российскому военному о том, что преимущественно мобилизуют мужчин из небольших городов и деревень.

"Самая большая мобилизация – это Курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. Из Москвы 50 человек уехало, а сегодня из маленькой Россоши — 300 человек одним днем забрали. Ольховатка, Криничное, короче, из деревень забирают. Потому что Москва сейчас поднимет сразу забастовку, выйдут на Красную площадь, а мы молчим, потому что маленький провинциальный городок", – сказала она.

Оккупант посоветовал уезжать из приграничных городов, но женщина ответила, что губернатор Воронежской области подписал приказ о том, что нельзя покидать место проживания.

"Все невыездные, нельзя выезжать. Ни из области, ни из города, где приписан. Из Россоши в деревню нельзя, из деревни в Россошь нельзя, везде пограничники стоят. А за бегство от мобилизации – от трех до 15 лет... Поэтому все сидят по домам, позакрывались, плачут и ждут. И главное, что только приграничные территории. Питер вообще не трогают, Москву не трогают, а мы тут как эти, блин, никому не нужные, можно и пожертвовать", – жалуется она.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/415629970686606/

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Российские СМИ писали о том, что под мобилизацию попадают даже инвалиды и люди с хроническими заболеваниями.
Теги: Россия, мобилизация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, россияне
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