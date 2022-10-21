Фейгин: Мне кажется, у Путина есть убеждение, что поход на Киев надо попробовать еще раз

Фейгин: Ну погибнут в результате неудачной операции еще 9–10 тысяч военнослужащих за неделю или за месяц... По-моему, это Путина не пугает Фото: Иван Белецкий / Facebook

Для этого, по его мнению, президент РФ Владимир Путин будет склонять считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко прямо вступить в войну.

Фейгин убежден, что Лукашенко "будет до последнего выворачиваться" и не направлять белорусские войска "в поход на Киев".

"Но что касается Путина – мне кажется, у него есть убеждение, что это надо попробовать еще раз. И вот эти 9 тысяч... Они говорят, что 9 тысяч сюда переброшено. Хотя сам Путин сказал, что в зоне военной операции уже 30 [тысяч]. При том, что он, возможно, предполагал восток и юг Украины, где идут боевые действия, но он мог иметь в виду, что весь этот контингент... Но явно какую-то часть он собирается отправить именно в Беларусь. Просто держать их там... Ну как-то это на него не очень похоже, чтобы не использовать этот резерв", – сказал Фейгин.

Блогер напомнил, что в российскую армию из-за нехватки кадров вербуют даже заключенных, поэтому маловероятно, что российские военнослужащие длительное время будут находиться на территории Беларуси и не участвовать в боевых действиях. Он согласился, что, возможно, эти силы будут использованы для того, чтобы часть украинских сил из-за опасности вторжения была переброшена к северной границе и не участвовала в боевых действиях на востоке и юге. Но, по мнению Фейгина, долго держать российскую армию без дела – не в характере Путина.

"Он два раза за прошлый год передислоцировал войска к границам Украины. И все равно это сделал... Поэтому он из тех людей, которые будут сковывать, сковывать, а потом в какой-то момент [решат]: "10–20 тысяч [военнослужащих] шарахнем, да и похрен", – убежден блогер.

Он подчеркнул, что в любом случае, "легкой прогулки" для российской армии на севере Украины не будут.

"Все же заминировано и все мосты взорваны. Сами белорусы об этом говорят... Что там останется от всех этих мобилизованных, которые вообще не профессиональные военные... По-моему, это Путина вообще не волнует... Ну погибнут в результате неудачной операции отвлечения или даже непосредственного вступления на территорию Украины еще 9–10 тысяч [военнослужащих] за неделю или за месяц... По-моему, это точно его не пугает. Это не будет мотивом, почему он откажется от этой операции", – сказал блогер.

По мнению Фейгина, вероятность нового наступления на Киев повысилась после назначения Сергея Суровикина новым командующим российскими войсками в Украине. Блогер назвал его "мясником прямо патентованным".

"Поэтому я думаю, что все-таки Путин может решиться. Высока вероятность, что он может снова решиться на атаку на Киевскую область... Вопрос места Лукашенко", – сказал Фейгин.

Блогер убежден, что поход на Киев снова закончится для Путина провалом, "это будет месиво из мяса, костей и крови".

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