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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в войне против Украины понесла значительные потери наиболее элитных подразделений войск – британская разведка

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Оккупанты понесли в Украине значительные потери
Оккупанты понесли в Украине значительные потери
Фото: EPA

Российские воздушно-десантные войска с самого начала вторжения РФ в Украину потерпели несколько провалов. Об этом 26 мая сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Воздушно-десантные войска России – ВДВ – с самого начала российского вторжения серьезно причастны к нескольким заметным тактическим провалам. Это включает в себя попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, застопорившееся продвижение на изюмском направлении с апреля и недавнюю неудачную и дорогостоящую переправу через реку Северский Донец", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что, согласно российской военной доктрине, ВДВ используют для самых сложных операций. Этот род войск численностью около 45 тыс. человек состоит преимущественно из контрактников.

"Его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату. ВДВ использовались в миссиях, лучше подходящих для тяжелой бронированной пехоты, и понесли тяжелые потери во время кампании. Их смешанные характеристики, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе. Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции [президента РФ Владимира] Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общей силы. Неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям многих элитных подразделений России", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 26 мая, ВСУ ликвидировали около 29,6 тыс. российских оккупантов

Теги: Россия, Великобритания, разведка, ВДВ, война России против Украины
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