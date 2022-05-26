Россия в войне против Украины понесла значительные потери наиболее элитных подразделений войск – британская разведка

"Воздушно-десантные войска России – ВДВ – с самого начала российского вторжения серьезно причастны к нескольким заметным тактическим провалам. Это включает в себя попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, застопорившееся продвижение на изюмском направлении с апреля и недавнюю неудачную и дорогостоящую переправу через реку Северский Донец", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что, согласно российской военной доктрине, ВДВ используют для самых сложных операций. Этот род войск численностью около 45 тыс. человек состоит преимущественно из контрактников.

"Его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату. ВДВ использовались в миссиях, лучше подходящих для тяжелой бронированной пехоты, и понесли тяжелые потери во время кампании. Их смешанные характеристики, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе. Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции [президента РФ Владимира] Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общей силы. Неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям многих элитных подразделений России", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)