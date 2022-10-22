Оккупанты готовят Херсон к уличным боям – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, оккупанты заселяются в покинутые квартиры в Херсоне Фото: EPA

"По имеющейся информации, Херсон оставила значительную часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", – говорится в сообщении.

Также по состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

"В городе Энергодар [Запорожской области] российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали", – добавили в Генштабе.