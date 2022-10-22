Оккупанты готовят Херсон к уличным боям – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, Херсон оставила значительную часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", – говорится в сообщении.
Также по состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.
"В городе Энергодар [Запорожской области] российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали", – добавили в Генштабе.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
По данным на 21 октября ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.