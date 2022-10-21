Оккупированный Россией Берислав коллаборанты покидают вместе с семьями – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом", – говорится в сообщении.
Также Генштаб ВСУ рассказал, что на временно оккупированной территории Луганской области "противник принимает меры относительно улучшения телерадиовещания".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Берислав находится на правом берегу Днепра. В том районе идет контрнаступление ВСУ.
О выезде коллаборантов из Херсонской области стало известно 6 октября.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа отмечали, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский говорил 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
21 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2 тыс. человек из числа российских мобилизованных.