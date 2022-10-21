Оккупированный Россией Берислав коллаборанты покидают вместе с семьями – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом", – говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ рассказал, что на временно оккупированной территории Луганской области "противник принимает меры относительно улучшения телерадиовещания".

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Берислав находится на правом берегу Днепра. В том районе идет контрнаступление ВСУ.

О выезде коллаборантов из Херсонской области стало известно 6 октября.