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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В шести деоккупированных селах Херсонской области проведен комплекс стабилизационных мероприятий – ОК "Юг"

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В Херсонской области силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, отметило ОК "Юг"
В Херсонской области силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, отметило ОК "Юг"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом 21 октября в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"В Херсонской области силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживает около 12 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в шести деоккупированных населенных пунктах проведен комплекс стабилизационных мероприятий.

В частности – в Новодмитровке, Костырке, Черешневом, Новониколаевке, Новопетровке и Блакитном.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0qwBr8AsuUqM2QRiyWmb5cm33AzXGdqr7Mk8sHZvbXs6DmS4RdpFfR4QapWeR8BDdl

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказывал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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