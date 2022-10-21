В шести деоккупированных селах Херсонской области проведен комплекс стабилизационных мероприятий – ОК "Юг"

Об этом 21 октября в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.
"В Херсонской области силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживает около 12 тыс. человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в шести деоккупированных населенных пунктах проведен комплекс стабилизационных мероприятий.
В частности – в Новодмитровке, Костырке, Черешневом, Новониколаевке, Новопетровке и Блакитном.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказывал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.