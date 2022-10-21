В шести деоккупированных селах Херсонской области проведен комплекс стабилизационных мероприятий – ОК "Юг"

В Херсонской области силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, отметило ОК "Юг" Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом 21 октября в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"В Херсонской области силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживает около 12 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в шести деоккупированных населенных пунктах проведен комплекс стабилизационных мероприятий.

В частности – в Новодмитровке, Костырке, Черешневом, Новониколаевке, Новопетровке и Блакитном.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказывал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

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