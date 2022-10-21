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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Гражданских там не было". В ОК "Юг" подтвердили новый удар по Антоновскому мосту

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ВСУ систематически бьют по Антоновскому мосту, чтобы оккупанты не могли использовать его для переброски военных и техники
ВСУ систематически бьют по Антоновскому мосту, чтобы оккупанты не могли использовать его для переброски военных и техники
Скриншот: news_ua / YouTube (архив)

Украинские военные нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области в ночь на 21 октября, подтвердила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада". Она подчеркнула, что огонь велся во время комендантского часа.

Информация об ударе по Антоновскому мосту появилась ночью в местных пабликах и СМИ. По данным издания "Мост", удар был нанесен около 23.00. Издание предполагает, что в это время по переправе, сооруженной около моста, двигались на левый берег Днепра российские военные и техника.

Пророссийский блогер Анатолий Шарий и подконтрольные оккупантам херсонские медиа заявили об "ударе по гражданским" и "сожженных гражданских машинах", которые якобы находились в это время на переправе. 

Коллаборантские "власти" оккупированной Херсонской области заявили, что при ударе по переправе четыре человека были убиты и 13 ранены, причем среди погибших и пострадавших якобы мирные жители и местные журналисты, сообщил "Интерфакс"

В частности, среди погибших оказался работавший на Первом канале и Russia Today рoссийский продюсер Олег Клоков, который в начале октября "прибыл по зoву сердца помогать Херсону и oбласти", написала "заместитель губернатора Херсонской области", экс-"глава МИД "ДНР" Екатерина Губарева.

Гуменюк в эфире телемарафона подчеркнула, что украинские силы держат огневой контроль над мостом, однако не ведут огонь  на поражение по критической инфраструктуре и по местному населению.

Она отметила, что огонь по Антоновскому мосту велся во время комендантского часа, поэтому гражданских там быть не могло.

"То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень суровые меры предпринимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было", – сказала Гуменюк.

По ее словам, пострадавшими могли быть сами оккупанты, переодевшиеся в гражданскую одежду.

"Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и создать картинку, что происходят обстрелы мирного населения. Но это не так. Они даже бирки со спортивных костюмов забывают срезать, ценники снять", – сказала она.

"Мост" напомнил, что комендантский час в оккупированном Херсоне действует с 22.00 до 5.00, а время работы переправы в агитках об эвакуации оккупанты указывали с 7.00 до 20.00.

"Можно сделать такой вывод: оккупанты в 23.00 переправляли на левый берег Днепра только людей из каких-то особых для них категорий, кто имел разрешение на передвижение по городу во время комендантского часа. Это могли быть либо военные, либо гражданские россияне – сотрудники оккупационных структур или некоторые местные коллаборанты", – пишет издание. 

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили в том числе часть территории Херсонской области.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

23 августа в оперативном командовании "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС.

7 сентября коллаборанты в Херсонской области признали, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост.

В середине октября оккупационная администрация заявила об "эвакуации из Херсонской области" в регионы России в преддверии наступления ВСУ. Рядом с Антоновским мостом организована паромная переправа, по которой вывозят жителей Херсона и других правобережных районов области на левый берег. 

Гуменюк сообщила 20 октября, что в Херсонской области российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи и ценности, а также тянут туда мирное население для прикрытия. 

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.

Теги: Херсон, Херсонская область, комендантский час, паром, переправа, мост, Анатолий Шарий, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Наталья Гуменюк, река Днепр
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