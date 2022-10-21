РФ организовывает отступление своих войск в Херсонской области из-за "неминуемого наступления Украины" – ISW

В ISW отметили, что российские оккупанты продолжают готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС Фото: ЕРА

"Российские силы, вероятно, извлекли урок, по крайней мере частично, из своих неудач во время панического отступления из Харьковской области в ходе предыдущего украинского контрнаступления", – отмечают аналитики.

По их мнению, с военной точки зрения для РФ разумно вывести свою живую силу и технику с правого берега Днепра, чтобы избежать нового разгрома.

В ISW также отметили, что российские оккупанты продолжают готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС.