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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ организовывает отступление своих войск в Херсонской области из-за "неминуемого наступления Украины" – ISW

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В ISW отметили, что российские оккупанты продолжают готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС
В ISW отметили, что российские оккупанты продолжают готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС
Фото: ЕРА

РФ организовывает отступление своих войск в Херсонской области из-за "неминуемого наступления Украины". Об этом 20 октября сообщил в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

"Российские силы, вероятно, извлекли урок, по крайней мере частично, из своих неудач во время панического отступления из Харьковской области в ходе предыдущего украинского контрнаступления", – отмечают аналитики.

По их мнению, с военной точки зрения для РФ разумно вывести свою живую силу и технику с правого берега Днепра, чтобы избежать нового разгрома.

В ISW также отметили, что российские оккупанты продолжают готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

В этот же день секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ может уничтожить агрегаты на Каховской ГЭС, которые производят электроэнергию для Украины. Он отметил, что СНБО просчитывает варианты развития событий вокруг ГЭС и не исключает вероятности катастрофы со значительными жертвами из-за действий России.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, плотина, ГЭС, российские оккупанты, Каховское водохранилище, контрнаступление, ISW
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