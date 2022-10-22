Зеленский о ситуации на фронте: Наши Вооруженные силы сохраняют инициативу

"На востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. Наши Вооруженные силы сохраняют инициативу", – сказал он.

Зеленский выразил благодарность военнослужащим нескольких подразделений, в частности:

Также президент поблагодарил военнослужащих 60-й отдельной пехотной бригады.

"Подразделения [бригады] демонстрируют хорошие результаты в Херсонской области. Только с начала октября бойцы шестидесятки "затрофеили" более 30 единиц российской бронетехники, 1 тыс. снарядов для танков и три пушки "Гиацинт". Все это оружие обязательно поможет освобождению нашей земли", – добавил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.