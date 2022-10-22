"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа

Прокопенко освободили из плена 21 сентября, а 4 октября в Турции он встретился с женой Фото: president.gov.ua

На рисунке изображен мужской профиль за решеткой на фоне черной птицы с подсолнухом в клюве. Справа внизу на иллюстрации добавлен надпись на английском языке: 2Свободу защитникам "Азовстали".

"Самое главное желание моего мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой, – написала она. – Пожалуйста, не забывайте, что еще не все дома. Помните, помогайте и не делайте ошибок".