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22 октября, 2022
 
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"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа

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Прокопенко освободили из плена 21 сентября, а 4 октября в Турции он встретился с женой
Прокопенко освободили из плена 21 сентября, а 4 октября в Турции он встретился с женой
Фото: president.gov.ua

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 22 октября разместила в Instagram иллюстрацию, которую посвятила находящимся в плену украинским защитникам.

На рисунке изображен мужской профиль за решеткой на фоне черной птицы с подсолнухом в клюве. Справа внизу на иллюстрации добавлен надпись на английском языке: 2Свободу защитникам "Азовстали".

"Самое главное желание моего мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой,  написала она. – Пожалуйста, не забывайте, что еще не все дома. Помните, помогайте и не делайте ошибок".

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 украинских военнопленных, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

Теги: пленные, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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