В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото

Фото: United24 / Facebook

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Катерина опубликовала в Instagram Stories эти снимки с комментариями одной из участниц Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Девушка обратила внимание на то, что в кабинете Залужного "на почетном месте" стоят фотоиллюстрации авторства Катерины Прокопенко, которые она посвятила своему мужу.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Автор публикации отметила, что точно такие же иллюстрации, как у Залужного, есть и у нее, и это пока единственное, что объединяет его с ним.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram