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19 октября, 2022
 
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В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото

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Залужный в своем кабинете подписал браслеты для благотворительного сбора
Залужный в своем кабинете подписал браслеты для благотворительного сбора
Фото: United24 / Facebook

На странице фандрайзинговой платформы United24 в Facebook были опубликованы фото главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, на которых он запечатлен во время подписи браслетов с надписью "Вірю в ЗСУ" для благотворительного сбора средств на закупку системы противодействия дронам российских оккупантов.

Фото: United24 / Facebook
Фото: United24 / Facebook

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Катерина опубликовала в Instagram Stories эти снимки с комментариями одной из участниц Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Девушка обратила внимание на то, что в кабинете Залужного "на почетном месте" стоят фотоиллюстрации авторства Катерины Прокопенко, которые она посвятила своему мужу.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Автор публикации отметила, что точно такие же иллюстрации, как у Залужного, есть и у нее, и это пока единственное, что объединяет его с ним.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: koza_rohata_ / Instagram

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения. В это время она создавала иллюстрации, посвященные мужу

21 сентября Прокопенко освободили из плена4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

Теги: Валерий Залужный, Денис Прокопенко, United24, Катерина Прокопенко
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