В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Катерина опубликовала в Instagram Stories эти снимки с комментариями одной из участниц Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Девушка обратила внимание на то, что в кабинете Залужного "на почетном месте" стоят фотоиллюстрации авторства Катерины Прокопенко, которые она посвятила своему мужу.
Автор публикации отметила, что точно такие же иллюстрации, как у Залужного, есть и у нее, и это пока единственное, что объединяет его с ним.
Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения. В это время она создавала иллюстрации, посвященные мужу.
21 сентября Прокопенко освободили из плена. 4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.