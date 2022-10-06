"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой

Картина написана по мотивам снимков, которые были сделаны во время встречи Дениса и Катерины Прокопенко в Турции 4 октября.

"Эта встреча – просто без слов, одни эмоции, не оставляющие никого равнодушным. Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне", – написала художница.

Либерти отметила, что подарит картину семье Прокопенко.