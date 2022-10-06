"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой

Картина написана по мотивам снимков, которые были сделаны во время встречи Дениса и Катерины Прокопенко в Турции 4 октября.
"Эта встреча – просто без слов, одни эмоции, не оставляющие никого равнодушным. Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне", – написала художница.
Либерти отметила, что подарит картину семье Прокопенко.
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Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.
С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.
Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.
21 сентября Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 украинских военнопленных, из них 108 – азовцы.
Сейчас Прокопенко находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.
4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.