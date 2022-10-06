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06 октября, 2022
 
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"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой

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Либерти отметила, что подарит свою картину семье Прокопенко
Либерти отметила, что подарит свою картину семье Прокопенко
Фото: president.gov.ua

Украинская художница Елена Либерти 6 октября разместила в Instagram фото картины, на которой изображен освобожденный из плена командир полка "Азов" Денис Прокопенко с женой Катериной.

Картина написана по мотивам снимков, которые были сделаны во время встречи Дениса и Катерины Прокопенко в Турции 4 октября.

"Эта встреча  просто без слов, одни эмоции, не оставляющие никого равнодушным. Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне", – написала художница.

Либерти отметила, что подарит картину семье Прокопенко. 

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Все это время Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занималась организацией процесса их освобождения.

21 сентября Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 украинских военнопленных, из них 108 – азовцы. 

Сейчас Прокопенко находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились

Теги: полк Азов, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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