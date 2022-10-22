Более 40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи – ООН

"Глубина гуманитарной катастрофы ошеломляет. Почти 18 млн человек, а это более 40% всего населения Украины нуждается в гуманитарной помощи. Около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Включая 6,2 внутренне перемещенных лиц и почти 7,7 млн беженцев, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", – рассказала она.

По оценке ООН, с 24 февраля погибли не менее 15,9 тыс. человек среди гражданского населения, сообщила Браун.

Она добавила, что согласно данным ЮНИСЕФ, из-за войны пострадали 5,7 млн детей школьного возраста, в том числе 3,6 млн – из-за закрытия учебных заведений.

"С каждым днем мы сталкиваемся с новым измерением чрезвычайной ситуации. Во-первых с приближением зимы на территории Украины резко падает температура. В последнее время разрушения гражданской инфраструктуры стали распространенным явлением. Электроснабжение, телекоммуникации и транспортная инфраструктура были разрушены, что повлияло на доступ людей к воде, электричеству и отоплению, а также на их способность общаться. Повреждения тепло- и электростанций означает, что жизнь и без того уязвимых слоев населения, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, станет еще тяжелее", – подчеркнула Браун.