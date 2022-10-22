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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи – ООН

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Дениз Браун о ситуации в Украине: Глубина гуманитарной катастрофы ошеломляет
Дениз Браун о ситуации в Украине: Глубина гуманитарной катастрофы ошеломляет 
Фото: news.un.org

В гуманитарной помощи в результате войны, которую против Украины развязала Россия, нуждается почти 18 млн украинцев. Об этом 21 октября на заседании Совета безопасности ООН заявила постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Глубина гуманитарной катастрофы ошеломляет. Почти 18 млн человек, а это более 40% всего населения Украины нуждается в гуманитарной помощи. Около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Включая 6,2 внутренне перемещенных лиц и почти 7,7 млн беженцев, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", – рассказала она. 

По оценке ООН, с 24 февраля погибли не менее 15,9 тыс. человек среди гражданского населения, сообщила Браун. 

Она добавила, что согласно данным ЮНИСЕФ, из-за войны пострадали 5,7 млн детей школьного возраста, в том числе 3,6 млн – из-за закрытия учебных заведений. 

"С каждым днем мы сталкиваемся с новым измерением чрезвычайной ситуации. Во-первых с приближением зимы на территории Украины резко падает температура. В последнее время разрушения гражданской инфраструктуры стали распространенным явлением. Электроснабжение, телекоммуникации и транспортная инфраструктура были разрушены, что повлияло на доступ людей к воде, электричеству и отоплению, а также на их способность общаться. Повреждения тепло- и электростанций означает, что жизнь и без того уязвимых слоев населения, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, станет еще тяжелее", – подчеркнула Браун.  

Контекст:

20 октября Совбез ООН рассматривал вопрос использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины в закрытом режиме. По его итогам США и Великобритания заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза ООН.

21 октября заседание Совбеза ООН созвали снова в связи с обстрелами украинской гражданской инфраструктуры.

"Восемь месяцев прошло после начала этой агрессии, и Россия перешла новую черту. Она обстреливает неизбирательным образом уже 10 городов Украины, намеренно решила подавить, ударить по гражданской инфраструктуре. В особенности – по энергоинфраструктуре. В Киеве, Сумах, Днепре. Она даже не пытается скрыть преступления, в которых виновна", – заявил на заседании постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, электричество, катастрофа, ЮНИСЕФ, Совет Безопасности ООН, электроснабжение, гуманитарная катастрофа, война России против Украины, электростанция
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