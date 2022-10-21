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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты похитили 46 детей из Херсонского областного дома ребенка – ОВА

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Захватчики называют похищение детей "эвакуацией", отметил Янушевич
Захватчики называют похищение детей "эвакуацией", отметил Янушевич
Фото: EPA

Российские оккупанты 21 октября похитили 46 детей в возрасте до пяти лет из Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до пяти лет. Захватчики называют похищение детей "эвакуацией", – написал Янушевич.

По его словам, ОВА уже направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.

"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию", – подчеркнул Янушевич.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sZDYggSoDaQgPJJiZgvr89ipopMxb13MbqdEZZVoqWFJ4gtUdLJneprakJxJVDu9l&id=100084320253840

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки. Украина уже вернула 98 принудительно депортированных в Россию детей, отметила Верещук 17 октября. Вице-премьер заявила, что россияне, незаконно усыновившие украинских детей, будут нести за это ответственность.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области, проинформировало 21 октября ОК "Юг".

РФ организовывает отступление своих войск в Херсонской области из-за "неминуемого наступления Украины", 20 октября в оперативном анализе сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

Теги: Россия, Украина, прокуратура, захват, Херсонская область, похищение, эвакуация, Херсонская ОГА, дети, война России против Украины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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