Оккупанты похитили 46 детей из Херсонского областного дома ребенка – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до пяти лет. Захватчики называют похищение детей "эвакуацией", – написал Янушевич.

По его словам, ОВА уже направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.

"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию", – подчеркнул Янушевич.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки. Украина уже вернула 98 принудительно депортированных в Россию детей, отметила Верещук 17 октября. Вице-премьер заявила, что россияне, незаконно усыновившие украинских детей, будут нести за это ответственность.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области, проинформировало 21 октября ОК "Юг".

РФ организовывает отступление своих войск в Херсонской области из-за "неминуемого наступления Украины", 20 октября в оперативном анализе сообщил американский Институт исследования войны (ISW).