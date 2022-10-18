Россияне, незаконно усыновившие украинских детей, будут нести за это ответственность – Верещук

"Я хочу предупредить тех, кто сейчас думает, что он может взять на попечение такого ребенка или он может на территории РФ усыновить: они тоже будут соучастниками преступлений. У нас уже есть фамилии тех россиян, которые это делают. И я хочу их также предупредить и зафиксировать, потому что это потребуется для Международного уголовного суда. Они будут нести за это ответственность, – сказала вице-премьер. – Мы не позволяли усыновлять наших детей… Если есть дети, они [россияне] должны нам засигнализировать, и мы готовы приехать и забрать детей".

По словам Верещук, Украина вернула уже 98 принудительно депортированных в Россию детей.