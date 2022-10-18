Россияне, незаконно усыновившие украинских детей, будут нести за это ответственность – Верещук

"Я хочу предупредить тех, кто сейчас думает, что он может взять на попечение такого ребенка или он может на территории РФ усыновить: они тоже будут соучастниками преступлений. У нас уже есть фамилии тех россиян, которые это делают. И я хочу их также предупредить и зафиксировать, потому что это потребуется для Международного уголовного суда. Они будут нести за это ответственность, – сказала вице-премьер. – Мы не позволяли усыновлять наших детей… Если есть дети, они [россияне] должны нам засигнализировать, и мы готовы приехать и забрать детей".
По словам Верещук, Украина вернула уже 98 принудительно депортированных в Россию детей.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.
Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.