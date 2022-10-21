Оккупанты в Херсоне принуждают людей к депортации – облсовет

Многоквартирные дома в Херсоне обходят лифтеры, чтобы выключить все лифты в городе, отметил Соболевский Фото: depositphotos.com

Об этом 21 октября в Telegram сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Сегодня жалкие подонки, которые терроризируют Херсон, дали указание выключить все лифты в городе. Объясняют это якобы как средства предосторожности перед "грядущим обстрелом ВСУ", – написал Соболевский.

По его словам, все многоквартирные дома в Херсоне обходят лифтеры.

"На самом деле, продолжает делаться все, чтобы заставить наших людей согласиться на депортацию. Жизнь в городе делают еще более невыносимой", – подчеркнул Соболевский.

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