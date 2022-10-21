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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсоне принуждают людей к депортации – облсовет

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Многоквартирные дома в Херсоне обходят лифтеры, чтобы выключить все лифты в городе, отметил Соболевский
Многоквартирные дома в Херсоне обходят лифтеры, чтобы выключить все лифты в городе, отметил Соболевский
Фото: depositphotos.com

Во временно оккупированном Херсоне россияне делают все, чтобы принудить жителей города к депортации.

Об этом 21 октября в Telegram сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Сегодня жалкие подонки, которые терроризируют Херсон, дали указание выключить все лифты в городе. Объясняют это якобы как средства предосторожности перед "грядущим обстрелом ВСУ", – написал Соболевский.

По его словам, все многоквартирные дома в Херсоне обходят лифтеры.

"На самом деле, продолжает делаться все, чтобы заставить наших людей согласиться на депортацию. Жизнь в городе делают еще более невыносимой", – подчеркнул Соболевский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 21 октября в Офисе президента рассказали, что что в Херсонской области деоккупированы 88 населенных пунктов.

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.

Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо проинформировал, что все так называемые органы власти в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правом).

В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об эвакуации. Россияне хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит", отметил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, депортация, эвакуация, ВСУ, война России против Украины, облсовет, население, российские оккупанты, Юрий Соболевский
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