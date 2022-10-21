Оккупанты в Херсоне принуждают людей к депортации – облсовет

Об этом 21 октября в Telegram сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Сегодня жалкие подонки, которые терроризируют Херсон, дали указание выключить все лифты в городе. Объясняют это якобы как средства предосторожности перед "грядущим обстрелом ВСУ", – написал Соболевский.
По его словам, все многоквартирные дома в Херсоне обходят лифтеры.
"На самом деле, продолжает делаться все, чтобы заставить наших людей согласиться на депортацию. Жизнь в городе делают еще более невыносимой", – подчеркнул Соболевский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 21 октября в Офисе президента рассказали, что что в Херсонской области деоккупированы 88 населенных пунктов.
Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.
Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо проинформировал, что все так называемые органы власти в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правом).
В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об эвакуации. Россияне хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит", отметил глава ОВА Ярослав Янушевич.