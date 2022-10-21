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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские журналисты опознали свою машину, в которой попали под обстрел пропагандисты РФ в Херсоне

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Журналисты узнали украденный оккупантами автомобиль
Журналисты узнали украденный оккупантами автомобиль
Фото: Губарева Катерина / Telegram

Украинские журналисты узнали свой автомобиль и технику среди награбленного имущества, которое российские пропагандисты пытались вывезти из оккупированного Херсона. Об этом сообщил 21 октября менеджер филиала в "Суспільне.Херсон" Михаил Сваричевский в Facebook.

"Наблюдаем "самодепортацию" коллаборантов из оккупированного Херсона. Чтобы выжить на болотах, грабят здесь. Но, как показывает жизнь, не каждому суждено эти болота увидеть. Подтверждаю, что это похищенный автотранспорт "Суспільне.Херсон". Учитывая долгий срок оккупации, это не является новостью для нас", – написал он.

Сваричевский добавил, что на всей технике компании установлены GPS-трекеры.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02j1WehY4fWNXCudXMtMps9QUieHGVYaxZ4oMdZQREekdiSZW6fWTJ6sFb8TYcf4xGl&id=100069261211719

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили в том числе часть территории Херсонской области.

В середине октября оккупационная администрация заявила об "эвакуации из Херсонской области" в регионы России в преддверии наступления ВСУ. Рядом с Антоновским мостом организована паромная переправа, по которой вывозят жителей Херсона и других правобережных районов области на левый берег. 

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 20 октября, что в Херсонской области российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи и ценности, а также отправляют туда мирное население для прикрытия. 

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.

Украинские военные нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области в ночь на 21 октября. В это время, по данным СМИ, по переправе, сооруженной около моста, двигались на левый берег Днепра российские военные и техника. Под обстрел попал и автомобиль, о котором написал Сваричевский, – фото с ним опубликовали российские пропагандисты.

Теги: Херсон, Херсонская область, российская пропаганда, война России против Украины, российские оккупанты
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