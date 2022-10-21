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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор – ГУР МО

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В украинской военной разведке рассказали новые подробности минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами
В украинской военной разведке рассказали новые подробности минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами
Фото: EPA

Российские военные предвидят скорое освобождение украинскими силами обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. сообщает 21 октября в Telegram Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

"В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по минированию проведены еще в апреле", – сказано в сообщении.

В ГУР МО располагают информацией о том, что в течение текущей недели захватчики дополнительно заминировали шлюзы и опоры Каховской ГЭС. На дамбе установлены два военных тентованных КамАЗа без водителей, и обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой, подчеркнули в украинской разведке.

"На сегодняшний день окончательно понятно, что государство-террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", – подытожили в ГУР МО.

О том, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС, находящуюся на захваченной ими территории, заявил 20 октября в видеообращении к Европейскому совету президент Украины Владимир Зеленский.

18 октября назначенный оккупантами незаконный глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил "организованное перемещение" гражданского населения на левый берег Днепра. Он объяснил это опасностью затопления территорий в связи с якобы запланированным Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС. Также Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

Командующий группировкой российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта и необходимости принятия "непростых решений" относительно Херсона. Он также заявил о якобы имеющихся у него данных о "подготовке Киевом" массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

20 октября аналитики американского Института исследования войны (ISW) допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть и оправдать свое отступление. Такого же мнения придерживается советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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