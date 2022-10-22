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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов возле трех населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Попытки врага наступать пресекаются ВСУ, отметили в Генштабе
Попытки врага наступать пресекаются ВСУ, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе продолжаются попытки наступления со стороны российских оккупантов. Об этом проинформировал 22 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник [...] не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, враг также "пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0d5wPJQCx8GgqzjVShnHndSvgo5FrqzPXLqdF7EFHwwqZKAVz5DaWhRy1pjoiiHLVl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Авдеевка, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, войска, российские оккупанты, контрнаступление
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