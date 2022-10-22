Украинские военные отбили атаки оккупантов возле трех населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Противник [...] не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, враг также "пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.