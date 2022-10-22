Украинские военные отбили атаки оккупантов возле трех населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Противник [...] не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, враг также "пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку", – отметили в ВСУ.

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