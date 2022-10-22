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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области россияне покинули два населенных пункта, еще из одного эвакуировали офицеров – Генштаб ВСУ

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В Херсонской области происходит вытеснение оккупантов
В Херсонской области происходит вытеснение оккупантов
Фото: ЕРА

Российские оккупанты бегут из захваченной ими части Херсонской области, проинформировал 22 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. [...] По имеющейся информации, противник полностью оставил населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты стали чаще мародерствовать и грабить местных жителей.

"Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в городе Херсон. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Также, по его данным, в Запорожской области "продолжается практика размещения врага в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории".

"При этом идет образовательный процесс детей местных жителей", – подчеркнули украинские военные.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа отмечали, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

21 октября в ВСУ сообщили, что в Херсонской области силы обороны освободили 88 населенных пунктов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, автомобили, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, вторжение, переправа, ВСУ, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты, россияне
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