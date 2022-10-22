В Херсонской области россияне покинули два населенных пункта, еще из одного эвакуировали офицеров – Генштаб ВСУ

"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. [...] По имеющейся информации, противник полностью оставил населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты стали чаще мародерствовать и грабить местных жителей.

"Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в городе Херсон. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Также, по его данным, в Запорожской области "продолжается практика размещения врага в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории".

"При этом идет образовательный процесс детей местных жителей", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)