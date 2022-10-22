В Херсонской области россияне покинули два населенных пункта, еще из одного эвакуировали офицеров – Генштаб ВСУ

"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. [...] По имеющейся информации, противник полностью оставил населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что оккупанты стали чаще мародерствовать и грабить местных жителей.
"Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в городе Херсон. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Также, по его данным, в Запорожской области "продолжается практика размещения врага в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории".
"При этом идет образовательный процесс детей местных жителей", – подчеркнули украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа отмечали, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
21 октября в ВСУ сообщили, что в Херсонской области силы обороны освободили 88 населенных пунктов.